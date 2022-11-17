Илон Маск может скрестить Twitter, Tesla и SpaceХ

Владелец Twitter Илон Маск может найти нового управляющего для этой социальной сети. Сам предприниматель заметил, что планирует завершить организационную реструктуризацию компании на этой неделе, сообщает агентство Reuters.

Подобное заявление появилось в качестве ответа на публичное проявление беспокойства со стороны инвесторов Tesla. Последние считают, что Маск слишком много времени тратит на свой новый проект. Тем не менее, как заверил сам бизнесмен, он продолжит управлять Twitter до тех пор, пока социальная сеть не займет «сильные позиции», пусть на это и уйдет «некоторое время».

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Кроме того, накануне стало известно, что Маск направил письмо сотрудникам соцсети с требованием определиться: хотят ли они остаться в компании и работать «долгие часы при высокой интенсивности» или уволиться с пособием в размере трех зарплат. Он подчеркнул влияние экономической ситуации на такую зависимую от рекламных доходов компанию, как Twitter. В рамках новых правил сотрудники лишаются удаленного формата работы и должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю.

Российские эксперты считают, что Илон Маск просто так не откажется от руководства Twitter. Даже в случае назначения нового управляющего, фактический контроль останется в руках предпринимателя.

«Маск может номинально передать операционное управление новому генеральному директору, но надо понимать, что этот управленец станет марионеткой в руках хозяина. Владелец Twitter пристально следит за тем, что происходит с его новым активом. При этом Tesla тоже не укатилась из зоны его внимания. Там работают одни из лучших инженерных умов, которых он тщательно отбирал, увлеченные профессионалы, которых он взращивал. Эти люди похожи с ним по духу, и, думаю, что Маск в настоящее время более спокоен за этот свой актив, чем за прочие», — рассказал «Эксперту» вице-президент по стратегии и развитию КРОС Кирилл Лубнин.

В свою очередь вице-президент РАСО Ксения Трифонова в беседе с корреспондентом «Эксперта» заметила: когда основатель и многолетний руководитель компании переключает внимание на другой проект — это всегда вызывает беспокойство сотрудников, партнеров и клиентов бизнеса. В этом смысле ситуация с Tеsla является нормальной.

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«Скорее всего дальше все будет исходить из личной стратегии и личных интересов самого Маска. Если сейчас коллектив и партнеры Tesla ощущают нехватку внимания своего руководителя, то было бы логично предложить компании такую систему управления, в которую мог бы быть включен основатель, но в том объеме, в котором он может это себе позволить. При этом важно, чтобы компания не теряла свой драйв и вдохновение. Странно немного выглядит то, что Маск и его команда не позаботились об этом заранее. Не исключено, что далее этот момент будет исправлен», — подчеркнула она.

При этом Ксения Трифонова согласилась с предыдущим экспертом: судя по тому, как активно Маск взялся за Twitter, он вряд ли покинет социальную сеть. В особенности, если предположить, что данная покупка — это некий политический жест.

Основатель исследовательского центра RuGenerations Евгения Шамис считает, что те изменения, которые проводит Маск в Twitter, объяснимы. И вряд ли предприниматель отстраниться от дел здесь и вернется к Tesla и SpaceX, не добившись желаемого результата.

«Илон Маск относится к поколению Х, а одна из ценностных характеристик которого — профессионализм, который включает прагматизм. Бизнесмен совершенно четко понимает, что нужно сохранить высокое качество управление во всех компаниях. Причем по нему видно, что он сам по себе скорее перфекционист, ему нравится получать результат. Скорее всего, Маск сам придумает себе роль, в которой останется в Twitter. Я не думаю, что он данную компанию покинет, возможно попытается выстроить свою мета-вселенную, которая понадобиться в космосе при полетах к Марсу и так далее», — отметила она в комментарии «Эксперту».

Ппоколенческая тенденция будущих лет — это разнообразие и комбинирование различных вещей, подчеркнула Евгения Шамис. «Я ожидаю, что нам предстоит увидеть лего-подход, комбинацию Twitter и Тesla. но здесь стоит подождать, ведь это вопрос в том числе и развития компании. И мы понимаем, что с конца 2024 года мы выходим на новый этап экономического подъема, к этому этапу должны быть подготовлены и команды, и большие проекты. Сейчас Маск просто перебирает разные комбинации и смотрит, что из этого может получиться. Также данный случай ставит вопрос о роли руководителя. Если раньше мы говорили о совмещении очень похожих областей, то здесь мы видим прыжок в новое комбинирование профессий и задач в одном человеке. Теперь задаваясь вопросом, кто такой Илон Маск, мы будем вспоминать не только космос и электромобиль, но и Twitter», — заключила эксперт.