Ликвидатор Enron: «Такого, как в FTX, я не видел никогда»

Джон Рэй III, назначенный гендиректором банкротящейся криптобиржи FTX, имеет 40 летний опыт руководства реструктуризациями и ликвидациями. 20 лет назад после легендарного крушения энергетического титана Enron именно он занял пост его гендиректора. Но увиденное на новом месте работы – в том, что еще недавно было второй по обороту криптобиржей мира – потрясло его.

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Генеральный директор FTX подал заявление в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр. При этом он, как сообщает CNBC, заявил, что никогда не видел «такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как случилось здесь».

«Концентрация контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных лиц» была беспрецедентной, сообщил Джон Рэй III. Методы управления включали использование незащищенной учетной записи электронной почты группы для доступа к закрытым ключам и критически важным данным группы FTX по всему миру. Отсутствовала ежедневная сверка позиций на блокчейне. Использовалось специальное программное обеспечение для сокрытия неправильного использования средств клиентов.

«Значительная часть» активов может быть «пропавшими без вести или украденными», считает Джон Рэй III. Он сообщил, что сейчас работает над составлением точного отчета о денежных средствах и криптоактивах.

Параллельно он займется внедрением средств контроля и базовых корпоративных стандартов, таких, в частности, как бухгалтерский учет, аудит, управление денежными средствами и кибербезопасность. Они, как выразился новый гендиректор FTX, «не существовали или не существовали в надлежащей степени до моего назначения».

