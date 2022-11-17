МИД РФ заявил, что Латвия блокирует поставки российских удобрений беднейшим странам

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Латвия продолжает блокировку отправки для нужд бедных стран удобрений российского производства.

«Необходимо подчеркнуть, что речь идет именно о бесплатных доставках нашей продукции нуждающимся, при покрытии нами абсолютно всех затрат на транспортировку и доставку грузов. Однако большая часть продукции находится в Латвии, власти которой по сугубо политическим причинам отказываются отдать наши удобрения беднейшим странам», — приводит слова Вершинина РИА Новости.

Представитель российского МИД указал также, что из-за западных санкций невозможно обеспечить разблокировку около 280 тысяч тонн удобрений, застрявших в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Вершинин добавил, что для разблокировки только одной партии удобрений из Нидерландов в Малави, объемом 20 тысяч тонн, запланированной на 21 ноября, потребовалось более двух месяцев.

Напомним, о готовности бесплатно поставлять удобрения бедным странам Владимир Путин заявил 16 сентября, предложив ООН содействовать этому процессу.

