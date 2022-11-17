Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Минобороны сообщило о новых успехах, которых российская армия добилась в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, которые на брифинге 17 ноября озвучил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за последние сутки на Южно-донецком направлении ВС РФ взяли под полный контроль дорогу между населёнными пунктами Павловка и Никольское (ДНР).

На том же направлении активными действиями подразделений российских войск были пресечены три атаки ВСУ силами до 3-х ротных тактических групп из районов населённых пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка (ДНР). В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, 2 танка и 6 боевых бронированных машин.

На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать силами 5 ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы (ЛНР). Потери противника здесь составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые машины пехоты, 2 бронеавтомобиля, 3 пикапа и 1 танк.

На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции ВС РФ в направлении населённого пункта Новоселовское (ЛНР). Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и 2 бронеавтомобиля.

На Лисичанском направлении в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населённом пункте Белогоровка (ЛНР) отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи.

Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли за это 5 бойцов ВСУ.

Высокоточными ракетными ударами ВКС РФ в городе Павлоград (Днепропетровская область) уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и РСЗО.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населённого пункта Чернобаевка (Херсонская область), а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили 2 украинские пусковые установки РСЗО «Ураган» в районе населённого пункта Жовтневое (Харьковская область) и 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районах населённых пунктов Марьинка и Раздоловка (ДНР).

Российские системы ПВО за сутки перехватили 15 реактивных снарядов, в том числе 11 снарядов РСЗО HIMARS в районах населённых пунктов Гусельское (ДНР), Зимогорье (ЛНР) и Скадовск (Херсонская область). Поммо этого, ПВО ВС РФ сбили в воздухе 2 реактивных снаряда «Ураган» в Харьковской области, два реактивных снаряда «Ольха» в ЛНР, а также 6 украинских дронов в ДНР и ЛНР.

Как ранее писал «Эксперт», по данным главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных.

По её словам, представители миссии опросили 175 военнопленных, удерживаемых Украиной, задокументировав случаи пыток и жестокого обращения, в основном когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря и места интернирования.

