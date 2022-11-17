Небензя: Варшава и Киев намеренно пытались вовлечь НАТО в войну с Россией

​На заседании Совбеза ООН ​в среду ​постоянный представитель России Василий Небензя ​дал характеристику действия​м​ польских и украинских властей ​после произошедшего накануне ​ракетного инцидента​в ​на территории Польши. Он оценил последовавшее заявление Варшавы и Украины​ как попытку напрямую столкн​уть Росси​ю​ и НАТО.

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"Если бы заседание не было назначено, его пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по другому воспринимать невозможно", - цитирует ТАСС слова российского представителя в ООН.

Небензя справедливо отметил, что руководство Украины не могло не иметь полной информации о принадлежности ракет, упавших на польскую территорию.

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"Обращаю внимание коллег - подобные заявления делает человек (Зеленский - "Эксперт"), который не может не обладать информацие о том, что на территорию Польши залетели именно украинские ракеты, выпущенные системой ПВО. А значит это не просто преднамеренная дезинформация, а сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущую "войну по доверенности" в прямое столкновение с нашей страной", - сказал дипломат.

Небензя добавил, что в подобном ключе действовали и польские власти, с первых часов инцидента прямо и бездоказательно заявившие, что их страна подверглась российской атаке.

"В МИД этой страны среди ночи был вызван российский посол, которому был заявлен решительный протест", - указал российский представитель​. Он подчеркнул, что уже по первым фотографиям, которые были обнародованы в социальных сетях, стало понятно, что на территорию Польши упала именно ракета украинских ПВО.

"Собственно, это прямым текстом подтвердили уже даже в НАТО и в целом на Западе", - сказал Небензя.

Напомним, инцидент с падением ракеты на территорию Польши, в результате которой погибли два человека, произошел ​вечером ​15 ноября. ​Сразу после этого официальные Варшава и Киев высказали обвин​енияв обстреле польской территории​ в адрес России​.

Российская сторона ​немедленно ​опровергла эти утверждение. Принадлежность упавшей ракеты украинским ПВО позже признали и в Вашингтоне и в Варшаве.