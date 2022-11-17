«Необходимы взвешенные решения в тарифной политике ЖКХ»

Экономические санкции, недостаточное развитие импортозамещения на рынке комплектующих, значительный рост цен на рынке металлоизделий, инфляция и высокая степень износа коммунальной инфраструктуры, созданной ещё в советские времена характер нынешнего положения отрасли ЖКХ – более заметные в самых холодных, малонаселенных и отдаленных от центра регионах. Например, Сибирь и Дальний Восток всегда платили за тепло, свет и водоснабжение больше, чем регионы европейской части России. Это было экономически обоснованно и всем понятно: стоимость киловатта или гигакалории складывается из многих составляющих – цены добычи и доставки топлива, строительства инфраструктуры, поддержания ее в работоспособном состоянии, зарплат персонала, который занимается этим и многого другого. Можно сказать, что дальневосточники давно привыкли к тому, что комфорт стоит недешево – и с пониманием относятся к ежегодному повышению стоимости коммунальных услуг. Но есть факторы, которые простому потребителю неочевидны – удастся ли только в рамках тарифных решений закрыть проблемы, которые накопились в отрасли на сегодняшний день.

Тариф или субсидии?

«Оценивать состояние отрасли ЖКХ в целом, конечно, нельзя – это сродни "средней температуре по больнице". Имеет значение конкретика - регион, населенный пункт, система жизнеобеспечения. Есть новые районы в городах, где комплексное благоустройство и все блестит, а есть ветхие сети, доходность от эксплуатации которых отрицательная. В связи с этими соображениями еще 15 лет назад высказывалась идея концентрации средств на региональном уровне. Однако модернизация тарифной политики региона как самостоятельное явление бесперспективна, она будет эффективной в рамках оптимизации всей политики развития ЖКХ в условиях санкций и импортозамещения. Заложенные в структуру тарифа затраты отражают цели, которые этим тарифом будут финансироваться. То есть, необходим предварительный анализ внутренней и внешней среды отрасли на уровне каждого субъекта РФ», - уверен кандидат экономических наук, эксперт в сфере теплогазоснабжения Сергей Таран.

Ремонтные работы на тепломагистралях в Красноярске, СГК

Он же высказал мнение, что ни одна компания сегодня не в силах полностью «тянуть» расходы по содержанию инфраструктуры, оставшейся в наследство от СССР – считая в совокупности генерирующие станции и сети. По мнению эксперта, необходимое условие – кооперация. Что же касается приоритетов распределения «модернизированных» тарифов, то здесь Сергей Таран предлагает уделить больше внимания «человеческому капиталу», заложив достаточные средства на сохранение и приумножение кадрового потенциала ресурсоснабжающих организаций и профильных учебных заведений.

Теплоснабжение остается больным вопросом для жителей Дальнего Востока. Для таких регионов, как Якутия, Бурятия, Забайкалье, Чукотка, Камчатка, где отопление включают в сентябре, а отключают в июне, все, что связано с этой областью энергоснабжения, - буквально вопрос выживания. И без государственных субсидий тут не обойтись.

Председатель Общественной палаты Республики Бурятии Татьяна Думнова, в недавнем прошлом возглавлявшая республиканское Министерство экономики, утверждает: российская энергетика нуждается в инвесторах и господдержке.

«Отрасль выживает благодаря реализации разнообразных моделей субсидирования из регионального бюджета и за счет перекрестного субсидирования населения и потребителей», - считает Татьяна Думнова.

Вместе с тем, она не согласна с мнениями экспертов, что корень всех бед — тариф: «На территориях ДФО, сколько бы ни росли тарифы, они не обеспечат инвестиционную составляющую для ТЭК. Все ведь зависит от предела финансовых возможностей граждан и бизнеса как основных инвесторов отрасли. Лимит не бесконечен, он уже практически исчерпан. Платы за капремонт и средств местных бюджетов на подобные программы хватит едва ли: нужна помощь региона и федерации. За основу можно взять механизм Фонда содействия реформированию ЖКХ» - говорит экс-глава министерства.

Председатель Совета директоров ТГК-14 Константин Люльчев на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

В то же время есть ряд сходных экспертных мнений, касающихся именно уровня роста тарифа. Специалисты в теплоснабжении открыто говорят: в сегодняшних условиях для нормального функционирования отрасли повышать тарифы на тепло менее, чем на 9% - просто малоэффективно. В тарифе закладывается почти все, что нужно для окупаемости производства: цена топлива – даже если это недорогой российский уголь, необходимые материалы, оплата непростого труда энергетиков. В текущей ситуации, когда уровень повышения тарифов во многом продиктован политическими, а не обоснованными экономическими соображениями, вполне высока вероятность грядущего коммунального коллапса. Не на что станет закупать материалы, молодежь не захочет идти работать в отрасль с неконкурентными зарплатами – и печальный прогноз станет реальностью.

Количество или качество?

Среди экспертов, предлагающих рассматривать проблемы ЖКХ дифференцированно, в привязке к каждому отдельному региону - ученый-экономист Евгений Касьянов, в конце 90-х несколько лет занимавший должность вице-губернатора Читинской области и возглавлявший областной комитет экономики.«Если говорить в целом об отрасли ЖКХ в Забайкальском крае, в Чите, то мне обидно и за Забайкальский край, и за город Читу. Я знаю обстановку по Приморскому краю, по Хабаровскому, по Амурской области, по Бурятии. Там дела обстоят лучше», - считает он, отмечая «иной» характер проблем с ЖКХ в более благополучных регионах.

Экономисту вторит председатель Общественной палаты Забайкальского края Сергей Новиченко: «Проблемные вопросы в сфере ЖКХ в Забайкалье – это вопросы «с бородой». Один из непростых моментов – это перекрестное субсидирование, с которым мы до конца и не справились. Тарифная политика тоже далека от идеальной. Сейчас наши ресурсоснабжающие организации в своем тарифе не имеют ни рубля инвестиционной составляющей. И хорошо, если они в полной мере выполняют свои обязательства по предоставлению тепла населению, но говорить о каком-то развитии, модернизации, перевооружении уже не приходится» - считает он.

Ремонтные работы на тепломагистралях в Новосибирске, СГК

Забайкальский край, по словам Сергея Новиченко, не знает вдохновляющих историй успеха в сфере ЖКХ. Практика привлечения концессионеров в крае пока так и не заработала. Есть единичные случаи успешных примеров государственно-частного партнерства - и то, только потому, что частные предприниматели «заходили» на объекты со своим оборудованием. Общественный деятель утверждает: для решения застарелых проблем нужны комплексные решения, над которыми должны работать все заинтересованные ведомства и стороны.

Гарантии энергетиков

В качестве примера того, как энергетики вынуждены постоянно искать баланс между социальной ответственностью и рентабельностью бизнеса. Определенные гарантии поставщикам тепла может дать механизм «альтернативной котельной», предложенный Минэнерго РФ в 2017 году. В ряде городов страны этот новый механизм тарифообразования, гарантирующий компаниям возврат инвестиций в долгосрочной перспективе, уже действует – и приносит свои плоды. Например, Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2023 году инвестирует 1,67 млрд рублей в реализацию проектов "альтернативной котельной" в Барнауле и Бийске. Средства направят на перекладку сетей и модернизацию котельных.

Обновлённый турбогенератор на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

Еще один пример - теплоснабжающая компания «ТГК-14», работающая в двух регионах Дальнего Востока – Бурятии и Забайкалье. В 2022 году компания вложила в энергосистему двух регионов более 2,5 миллиардов рублей. Большая часть средств была направлена на ремонт и обновление оборудования нескольких ТЭЦ, остальное — модернизация и ремонт котельных и теплосетей. Цифра выглядит впечатляюще – особенно если учесть, что компания не имеет гарантий в виде «альткотельной», а только стремится к ним. Всего же в ведении «ТГК-14» находятся 7 электростанций, 52 котельные и 934 километра тепловых сетей. Содержать такое хозяйство энергетикам с каждым днем становится все сложнее – а господдержка пока не спешит на помощь.

Обобщая высказанные мнения и примеры, можно сделать вывод: повышать тарифы в сложившихся условиях однозначно необходимо – этот вопрос не вызывает у экспертов сомнений. Но если ежегодное повышение тарифов уже стало привычной данностью для российских регионов, то необходимо выработать системный подход в этом вопросе, закладывая продуманные тарифные решения на долгосрочную перспективу. И здесь механизм альткотельной имеет все шансы стать универсальным средством решения многих проблем.