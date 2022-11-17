ООН будет устранять препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из России

О согласии всех участников «зернового соглашения» продлить ее действие заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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«Я приветствую договоренность всех сторон о продлении Черноморской зерновой инициативы, чтобы способствовать безопасной навигации при экспорте зерна, продовольствия и удобрений с Украины», — приводит «Интерфакс» текст заявления Гутерриша.

Генсек ООН добавил, что в международной организации «привержены работе по устранению препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России».

Украинские СМИ сегодня сообщили о продлении на 120 дней экспорта украинской агропромышленной продукции черноморским маршрутом, ссылаясь при этом на заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Напомним, «зерновая сделка» - соглашение между Россией, Турцией и Украиной о создании с 22 июля сего года безопасного коридора для экспорта зерновой продукции с ряда украинских морских портов сроком на 120 дней.

