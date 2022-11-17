Похоже, на крипторынке начинается мировой финансовый кризис

На крипто-рынке начинается эффект домино. Первыми с мощным оттоком средств клиентов столкнулись криптовалютные биржи. Теперь кризис доверия стал быстро распространяться на других посредников. В среду, сославшись на крах криптовалютной биржи FTX, крипто-банк Genesis Global Capital приостановил погашения и выдачу новых кредитов.

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Как сообщает Reuters, представитель Genesis Global Trading, материнской компании Genesis Global Capital, заявил, что они «приняли трудное решение временно приостановить погашение и выдачу новых кредитов в кредитном бизнесе». Он сообщил, что идет работа над «укреплением необходимой ликвидности для выполнения наших обязательств по кредитованию клиентов». Торговые и депозитарные операции Genesis, по его словам, не пострадали.

В свою очередь материнская компания Genesis Global Trading – Genesis Digital Currency Group заявила в микроблоге, что решение приостановить выкуп обязательств «принято в ответ на крайние рыночные потрясения и потерю доверия в отрасли, вызванные крахом FTX».

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Genesis Digital Currency Group также принадлежит управляющая криптовалютой Grayscale. Приостановка работы в Genesis «не влияет на бизнес-операции DCG и других наших дочерних компаний, находящихся в полной собственности», – заявила Digital Currency Group.

Тем не менее крупнейший фонд биткоинов Grayscale Bitcoin Trust рухнул вчера на 5,2%, хотя сам биткоин потерял менее 1%. При этом по ходу торгов падение доходило до 9%.

Капитализация Grayscale Bitcoin Trust оказалась теперь более чем на 40% ниже стоимости принадлежащих ему монет. Ранее дисконт был менее 20%, но по мере сдувания пузыря криптовалют он нарастает. На фоне кризиса FTX дисконт рос особенно быстро.

Это выглядит выгодной сделкой: еще во вторник Ark Investment Management сообщила о покупке 273 327 акций траста Grayscale для своего ETF ARK Next Generation. Тогда премия к котировкам составляла 37%.

Но все не так просто. Хотя покупка Grayscale Bitcoin Trust может быть одним из самых дешевых и потенциально прибыльных способов доступа к биткоинам, она также может быть и одним из самых рискованных вариантов.

Дело в том, что ранее Grayscale сделал неудачную попытку превратиться в биржевой фонд. Это позволило бы ему начать выкупать акции, сокращая их количество в обращении в зависимости от спроса, и тем самым убирая дисконт. SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) заблокировала эти попытки. Grayscale сейчас судится с регулятором, пытаясь заставить разрешить трасту стать ETF.

Кризис тем временем расширяется. Gemini Trust Co., основанная знаменитыми близнецами Кэмероном и Тайлером Винклвосс, объявила, что прекратит погашение своего доходного продукта для розничных инвесторов, поскольку Genesis был ключевым партнером в программе.

«Мы работаем с командой Genesis, чтобы помочь клиентам как можно быстрее выкупить свои средства из программы Earn, — говорится на сайте Gemini. – Мы предоставим дополнительную информацию в ближайшие дни».

«Это не повлияет на другие продукты и услуги Gemini, — добавили в компании. – Все средства клиентов на бирже Gemini хранятся 1:1 и доступны для вывода в любое время».

Но с подобных заявлений начинали почти все рухнувшие финансовые посредники. Тем временем, По данным Wall Street Journal, криптокредитная платформа BlockFi уже готовится к банкротству.

Ситуация что-то напоминает, не правда ли? Аналогии не буквальные, но как бы Genesis Global Trading не стал Lehman Brothers крипто-рынка, и осень 2022 года не обернулась для последнего осенью всем памятного 2008-го.