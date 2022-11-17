Европа попытается ввести потолок цен на газ после 24 ноября

Еврокомиссия планирует представить предложения по ограничениям цен на природный газ после 24 ноября. В этот день в Брюсселе соберутся министры энергетики стран членов Евросоюза, которые будут обсуждать меры по борьбе с энергетическим кризисом. О планах Брюсселя агентству Reuters рассказала в Шарм-эль-Шейхе, где сейчас проходит климатический саммит COP27, комиссар по энергетике Еврокомиссии (ЕК) Кадри Симсон.

«Мы будем действовать быстро,- рассказала она.- Мы официально предложим наш план немедленно после того, как министры (энергетики) уполномочат нас сделать это. Мы выполнили нашу домашнюю работу. Думаю, наш вариант ценового потолка позволит нам успокоить рынок… Он также должен полностью убрать риск того, что мы вообще не сможем получать поставки газа».