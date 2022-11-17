Европа попытается ввести потолок цен на газ после 24 ноября

Еврокомиссия планирует представить предложения по ограничениям цен на природный газ после 24 ноября. В этот день в Брюсселе соберутся министры энергетики стран членов Евросоюза, которые будут обсуждать меры по борьбе с энергетическим кризисом. О планах Брюсселя агентству Reuters рассказала в Шарм-эль-Шейхе, где сейчас проходит климатический саммит COP27, комиссар по энергетике Еврокомиссии (ЕК) Кадри Симсон.
«Мы будем действовать быстро,- рассказала она.- Мы официально предложим наш план немедленно после того, как министры (энергетики) уполномочат нас сделать это. Мы выполнили нашу домашнюю работу. Думаю, наш вариант ценового потолка позволит нам успокоить рынок… Он также должен полностью убрать риск того, что мы вообще не сможем получать поставки газа».
Полного единодушия в объединенной Европе относительно ценообразования на газовом рынке до сих пор нет. Для утверждения проекта ЕК потребуется усиленное большинство – за него должны проголосовать как минимум 15 европейских стран.
Бельгия, Польша, Италия и Греция требовали, чтобы Брюссель предложил потолок цен на газ до 24 ноября, и угрожал блокировкой всех остальных инициатив ЕС, включая, например, меры по ускорению зеленого перехода. Однако Германия, крупнейший потребитель газа в Европе, предупреждала, что ограничение цен на газ резко усложнит заключение сделок по его поставкам на международных газовых рынках.
Проект своего плана Еврокомиссия разослала по столицам государств, входящих в Евросоюз, поздно вечером 15 ноября. Механизм ограничений будет автоматически начинать действовать при превышении определенного уровня. При этом будет ограничиваться цена фьючерсов голландского хаба TTF с доставкой газа в следующем месяце.
«Мы не сумеем найти (необходимые) объемы на международных рынках, если наши цены не будут конкурентоспособными по сравнению с ценами в других регионах, а именно в Азии»,- цитирует Reuters Кадри Симсон.
Самого главного, конкретной максимальной цены на газ в проекте документа ЕК нет. В нем подчеркивается, что действие ограничений будет немедленно приостановлено, если их введение спровоцирует на рынке потрясения, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы.