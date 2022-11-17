Прогноз Goldman Sachs по максимальной ставке ФРС заставил рынок вздрогнуть

Инвестиционный банк Goldman Sachs пересмотрел свои ожидания относительно максимальных процентных ставок ФРС США. Теперь он ждет, что показатель достигнет 5-5,25%, что на 0,25 процентных пункта выше предыдущего прогноза.

При этом инвестбанк прогнозирует повышение ставок на 50 базисных пунктов в декабре, после чего будут еще три повышения на 25 б.п. - в феврале, марте и мае.

Свою позицию Goldman Sachs аргументирует в том числе тем, что растут доходы американских домохозяйств и «существует риск слишком сильного ускорения потребительских расходов». При этом «инфляция, вероятно, останется некомфортно высокой в течение некоторого времени», что будет оказывать давление на принятие решений ФРС США, которая поставила главной целью денежно-кредитной политики борьбу с ростом цен.

На этой информации западные фондовые рынки перешли к снижению. Так, к 18.00 мск. Индекс S&P 500 падал более чем на процент, в то время как сегодня утром фьючерс на него рос. Сильно снижаются все промышленные и драгоценные металлы, в том числе нефть дешевеет на 1,2%.