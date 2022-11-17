Республиканцы с 3 января 2023 года будут контролировать Палату представителей

После более чем недели подсчетов, проверок и перепроверок республиканцы наконец получили необходимое для большинства в Палате представителей 218-е место (всего в Палате 435 конгрессменов). Его им принес Майк Гарсия из Калифорнии.

Осталось обсчитать еще 6 округов, но даже в случае побед в них демократов, что крайне маловероятно, потому что в четырех из шести округов перевес у республиканцев, контроль над нижней палатой Конгресса США, пусть и со значительно менее прогнозируемого перевесом перешел к Республиканской партии и дал ей возможность налагать вето на решения президента Байдена. Напомним, Сенат, верхняя палата Конгресса, остался под контролем демократов во главе с Джо Байденом.

Статьи по теме: Демократы сохранили за собой Сенат США: выборы завершаются неожиданно для обеих партий

Даже несмотря на совсем маленький перевес способность республиканцев два оставшихся до президентских выборов года вставлять палки в колеса демократам и президенту Байдену резко усилится с 3 января следующего года, первого рабочего дня 118-го Конгресса США.

«Эра однопартийного правления демократов в Вашингтоне закончена,- заявил лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, который надеется занять место Нэнси Пелоси и стать спикером Палаты.- Сейчас в Вашингтоне действует система сдерживания и баланса».

Результаты выборов свидетельствуют о том, что избиратели несмотря на очевидное недоверие к политике президента Байдена, как это следовало из многочисленных опросов, все же не стали устраивать так называемую «красную волну», т.е. отдавать безоговорочную победу республиканцам в обеих палатах высшего законодательного органа Соединенных Штатов. Самое удивительное, что на настроение избирателей не подействовала даже самая высокая за четыре десятилетия инфляция, на которую так уповали республиканцы. Президента Байдена давно не видели таким веселым. Не удивительно, потому что демократы несмотря на море проблем и неудач Белого дома как во внешней, так и во внутренней политике сумели показать лучший результат на промежуточных выборах за 20 лет.

В нижней палате демократы показали неожиданную силу и упорство во многих штатах. И если бы не решения судов, перекроивших границы ряда избирательных участков в таких штатах, как Флорида, Нью-Йорк и Огайо, то, по мнению New York Times, республиканцы вообще могли остаться, как предыдущие четыре года, в меньшинстве.

Перевес республиканцев в Палате представителей будет небольшим, но в Конгрессе есть поговорка, что в Палате все решает единственное заветное число – 218. Это значит, что 2023 год Америка начнет с разделенным правительством.

То, что правление демократов продлилось 4 года, кстати, столько же, сколько и в прошлый раз (2006-2010), говорит о продолжающейся волатильности американской политической жизни.

Для того, чтобы вернуть себе контроль, республиканцам было достаточно получить пять дополнительных мест на промежуточных выборах 2022 года, и они этого без особого труда добились. Хотя подавляющее большинство политологов предсказывали им намного более убедительную победу.

57-летний Маккарти с большим отрывом (188:31) победил на выборах республиканского кандидата на пост спикера Палаты представителей, но его избрание в январе не будет легким мероприятием из-за маленького перевеса республиканцев. Для победы ему потребуется на голосовании в начале 23-го года поддержка как можно большего количества однопартийцев в Палате. Между тем, некоторые республиканцы уже сейчас открыто говорят, что будут голосовать через полтора месяца против Кевина Маккарти.

Неясна и судьба 82-летней Нэнси Пелоси, которая заявила в интервью ABC News в минувшие выходные, что у нее нет планов покидать Конгресс.

Конечно, республиканцы могут отвергать сколько угодно законов, предлагаемых демократами и Белым домом, и предлагать свои, но все, что проходит нижнюю палату, должно затем утверждаться в верхней. В Сенате же контроль по-прежнему у демократов. Не удивительно, что сенатор от Нью-Йорка, демократ Чак Шумер назвал Сенат «неприступной» стеной для всех начинаний и инициатив республиканцев.

При «демократическом» Сенате у президента Байдена будет и «демократический» кабинет. Он также сможет рассчитывать на своих людей в Верховном суде, за назначения в который отвечает тоже Сенат.