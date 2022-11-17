Россия выведет на орбиту новый военный спутник

С космодрома Плесецк 27 ноября запланирован старт ракеты-носителя «Союз-2», которая выведет на орбиту военный спутник. Информацию о предстоящем запуске распространило на своем сайте Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми.

«27 ноября с космодрома "Плесецк" запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2" в интересах обороноспособности страны», — говорится в сообщении ведомства.

В нем также указано, что пуск ракеты должен состояться с 17-00 до 19-30 по московскому времени.

Назначены и резервные даты старта: 28, 29, и 30 ноября.