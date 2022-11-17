Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

В Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) предупредили россиян о новом способе кражи денежных средств с банковских счетов своих жертв.

Чтобы добраться до всех денег клиента, мошенники через вирус или фишинг проникают в один из его онлайн-банков, после чего «стягивают» туда деньги с его карт в других кредитных организациях и разом выводят их оттуда, пишет газета «Известия».

Как поясняют специалисты, перечисление денег на собственный счёт многим жертвам злоумышленников кажется безопасным, поэтому такому сценарию доверяют быстрее.

В АРФГ подчеркнули, что перевести деньги на свой счет из основного банка жертвы злоумышленниками вряд ли бы удалось, так как у кредитной организации достаточно данных, чтобы приостановить нехарактерную операцию.

Потому злоумышленники убеждают доверчивых граждан перевести нужную сумму на свой же счёт в другом банке. После чего получают доступ к этому счету и выводят разом все деньги.

Как ранее писал «Эксперт», в Сбербанке предупредили россиян о новой схеме телефонного мошенничества. В кредитной организации рассказали, что злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта. И предлагают срочно позвонить в липовую службу поддержки.

Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор, в ходе которого лже-оператор начинает убеждать клиента, что я для того, чтобы не попасть в «чёрный список», необходимо сообщить данные банковской карты, как можно быстрее установить приложение или перевести деньги.