Российские компании смогут выпускать новые виды облигаций с 28 ноября

Банк России расширил линейку инструментов финансирования устойчивого развития. С 28 ноября российские компании смогут выпускать три новых вида облигаций: адаптационные, связанные с целями устойчивого развития и облигации климатического перехода, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Благодаря адаптационным облигациям у компаний появляется возможность привлекать средства для трансформации своего бизнеса при переходе к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов. Это целевые облигации. Полученное финансирование компания должна направить на конкретные проекты, критерии которых утверждает правительство», — пояснили в ЦБ.

Эмитенты облигаций, связанных с целями устойчивого развития, могут использовать привлекаемые средства для решения любых общекорпоративных задач, однако компания при этом обязуется достичь заявленных при их выпуске ключевых показателей. Если этого сделать не получится, инвесторам придется выплатить повышенный доход.

Облигации климатического перехода не являются целевыми, уточнили в ЦБ. Но эмитент должен будет представить научно обоснованную стратегию изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата.

