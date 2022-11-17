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Рынок акций: аутсайдеры лидируют, лидеры — отстают

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
17 ноября 2022, 12:53

Индекс Мосбиржи слабо снижается. В лидерах снижения — вчерашние бенефицианты: добывающие компании, металлурги и часть нефтянки

Коллаж: Тамара Ларина