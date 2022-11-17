Внешний фон к открытию торгов на российском фондовом рынке сложился умеренно-негативный. Сохранение высоких темпов роста заболеваемости коронавирусом в Китае продолжает давить на котировки сырьевых активов. Трейдеры опасаются, что введение жестких карантинных ограничений в Поднебесной приведет к снижению спроса на металлы и топливо.
Рынок акций: аутсайдеры лидируют, лидеры — отстают
Индекс Мосбиржи слабо снижается. В лидерах снижения — вчерашние бенефицианты: добывающие компании, металлурги и часть нефтянки
Коллаж: Тамара Ларина
Реклама
Новости партнеров