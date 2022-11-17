Состав СПЧ пополнили «люди Донбасса», благотворители и известные педагоги

Президент России Владимир Путин своим указом изменил состав Совета по правам человека. В него, как следует из опубликованного на сайте главы государства документа, вошли десять новых членов.

В их числе член президиума общественного движения «Свободный Донбасс», председатель Комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина; работающий в зоне СВО военкор «Комсомольской правды» Александр Коц; президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева; профессор кафедры математического анализа Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Народный учитель России, педагог, приложивший руку к становлению замечательных современных математиков Григория Перельмана и Станислава Смирнова — Сергей Рукшин и другие.

Изменения в составе Совета по правам человека прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «в новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества» (цитата по РИА Новости).

Надежду, что новые члены Совета усилят его работу, выразил и глава СПЧ Валерий Фадеев. Он также рассказал о том, какую роль отводят «вновьприбывшим». Так, по его словам, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергей Рукшин «будет помогать усиливать нашу работу в части прав человека в образовании», сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, займется проблемами здравоохранения, а ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Алексей Мельников займется правами осужденных.

При этом из состава Совета выведены 10 человек, среди которых журналисты Николай Сванидзе, Иван Засурский, Екатерина Винокурова, психолог Александр Асмолов.

