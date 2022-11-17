Суд в Стокгольме встал на сторону «Газпром экспорта» в споре с финским потребителем

Стокгольмский арбитражный суд обязал финскую компанию Gasum Oy выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты. Об этом говорится в сообщении «Газпром экспорта».

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Кроме того, суд признал подписание Указа Президента РФ от 31 марта 2022 г о переводе «недружественных стран» на оплату газа за рубли обстоятельством форс-мажора по контракту.

«Таким образом, трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г, - отмечается в сообщении «Газпром экспорта».

«Газпром экспорт» прекратил поставки газа в Финляндию с третьей декады мая. В прошлом году на российский газ пришлось около 2/3 объема потребленного Финляндией газа.

Один из трейдеров в разговоре с «Экспертом» предположил, что данное решение суда может быть прецедентным и завершить споры о законности перевода «недружественных потребителей» на оплату газа рублями, а также открыть российским властям дорогу на принятие аналогичных мер в отношении экспорта нефти и металлов.

