Почему на сжиженный газ установились такие странные цены

В прошлом и в нормальных условиях спотовые цены на сжиженный газ (СПГ) претерпевали сезонные пики и обвалы. Ценообразование в основном строилось на сезонных особенностях динамики спроса: на главных рынках в Европе и на севере Азии цены росли летом и зимой. Однако сейчас спотовый газовый рынок не подчиняется этому заведенному ранее порядку – несмотря на высокий спрос цены на СПГ перед наступлением зимы в обоих регионах значительно снизились вместо предполагаемого по логике роста.

Так, 14 ноября цена JKM контрактов, отражающих стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань, составляла 27,23 доллара за миллион британских термических единиц (BTU), что на 61% ниже рекордных 69,96 долларов за млн BTU 25 августа, когда рынки боялись, что Европа войдет в зиму с полупустыми подземными газовыми хранилищами (ПГХ). Нынешняя спотовая цена даже ниже 31,61 доллара, которые стоил 1 млн BTU в середине ноября 2021 года.

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У текущей аномальной ситуации несколько причин. Во-первых, ведущие рынки Европы и Азии приготовили к зиме солидные запасы газа. В Европе, к примеру, ПГХ наполнены более чем на 95%. ЕС даже существенно опередил собственный же график, по которому к 1 ноября хранилища должны были быть наполнены на 80%.

Во-вторых, ожидания более мягкой, чем обычно зимы могут ослаблять конкуренцию за газ на рынке при том, что на рынок благоприятно действует и наличие российского СПГ, который Европа в отличие от трубного газа активно покупает. По данным Wall Street Journal (WSJ), в январе-августе поставки российского СПГ в Старый Свет выросли на 41% по сравнению с тем же промежутком времени прошлого года. Не удивительно, что Мария Шагина из Международного института стратегических исследований (IISS) назвала в интервью WSJ сжиженный газ из России «темной лошадкой санкционного режима».

Импортеры российского СПГ оправдываются тем, что эти поставки не попали в санкционные списки ЕС и что российский СПГ помогает хоть как-то контролировать цены на энергию на континенте. К слову, в суммарном газовом импорте Европы доля российского газа сейчас составляет 8%.

По данным аналитической компании Kpler, в преддверии зимы все больше признаков, указывающих на рост спроса на газ. По прогнозам, в ноябре газовый импорт и Европы, и Азии должен вырасти: в Европе с 10,13 млн тонн в октябре до 11,49 млн тонн, что совсем недалеко от рекорда, составляющего сейчас 11,55 млн тонн и установленного в январе 2022 года.

США продолжают обеспечивать львиную долю европейского газового импорта. В ноябре ожидаются поставки американского СПГ на уровне 4,66 млн тонн, что на 0,49 млн тонн больше, чем в октябре.

Европа заменила Азию как главный импортер американского СПГ. Сейчас на Старый Свет приходятся почти две трети (65%) американского экспорта сжиженного газа. Евросоюз взял обязательство уменьшить потребление газа из России в этом году почти на две трети, а три балтийские страны пообещали и вовсе больше не покупать газ у России.

Тем не менее, по прогнозам Европа импортирует в ноябре 1,32 млн тонн российского СПГ, что на 0,27 млн тонн или 25,7% больше, чем в октябре.

Прогноз на ноябрь по Азии: 22,12 млн тонн СПГ, что на 0,43 млн тонн меньше, чем было в ноябре прошлого года, но на 1,4 млн тонн больше, чем в октябре. Кроме этого, считают в Kpler, следует готовиться к повышению активности китайских импортеров.

Пока в 2022 году китайские импортеры СПГ пребывают, если можно так выразиться, в спячке. С одной стороны, в этом году китайскую экономику замучили локдауны, снижающие спрос, а с другой, цены на газ большую часть года были очень высокие. Однако сейчас, когда цены резко снизились, Kpler прогнозирует «пробуждение» покупателей из Поднебесной: в ноябре они должны купить, по прогнозу, 6,2 млн тонн СПГ, что на 1,3 млн тонн или 26,5% больше, чем в октябре.

Главный вопрос сейчас, считает Oil Price: хватит ли растущего спроса для того, чтобы вернуть газовый рынки в нормальное состояние? К сожалению для быков, прогноз для них неблагоприятен, потому что цены на газ в США на этой неделе продолжили снижаться. Причина – новости о новом переносе даты возобновления работы СПГ-терминала в Ньюпорте, Техас, который до июньского пожара давал 15% всего американского экспорта сжиженного газа.