ЦБ назвал лидеров роста на рынке акций в октябре

В октябре на рынке акций все отраслевые индексы продемонстрировали положительную динамику, в среднем рост индексов составил 15,8%. Такой динамике способствовали ожидания дивидендных выплат, а также снижение общей неопределенности в экономике. Лидерами роста среди отраслевых индексов стали ретейл, электроэнергетика и транспорт, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Лидерами роста среди отраслевых индексов стали ретейл (22%), электроэнергетика (19,1%) и транспорт (18,1%). Значительный рост происходил вследствие неплохих результатов деятельности компаний, по данным опубликованной финансовой отчетности, а также ожиданий дальнейших дивидендных выплат. Наименьший рост продемонстрировали отрасли химического производства (5,9%) и отрасль нефти и газа (11,9%), которые отыгрывали дивидендный гэп», — сообщили в ЦБ.

В целом активность торгов акциями в октябре снизилась: среднедневной объем торгов составил 46,6 млрд рублей против 65 млрд рублей в сентябре. Главными участниками на рынке акций по-прежнему являлись розничные инвесторы. Доля физлиц в объеме торгов стабильно оставалась на высоком уровне – 78% на конец октября.

«Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре выступали НФО, купившие в рамках доверительного управления ценных бумаг на сумму 8 млрд рублей. Продавали акции российских компаний физические лица, НФО за счет собственных средств, а также нефинансовые организации – в совокупности на 8,6 млрд рублей. При этом в октябре общий объем нетто-покупок и нетто-продаж был минимальным за весь период с марта 2022 г. после возобновления торгов акциями», — отметили в ЦБ.