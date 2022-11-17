В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского о переговорах с Россией

Член российской переговорной группы, лидер ЛДПР в нижней палате парламента РФ Леонид Слуцкий прокомментировал последние заявления президента Украина Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.

По мнению депутата, это не очень умелые манипуляции и игра на публику, реальных шагов Киев не демонстрирует, передаёт РИА Новости.

«Зеленский делает различные заявления относительно переговоров, – подчеркнул Слуцкий. – Но пока это не очень умелые манипуляции и игра на публику».

Как отметил лидер ЛДПР, все эти ходы президента Украины превентивно делаются в информационном поле, чтобы снять ответственность с Киева за срыв переговоров.

«Реальных же шагов и готовности сесть за стол переговоров киевский режим пока так и не демонстрирует», – резюмировал парламентарий.

Напомним, 16 ноября Зеленский заявил о неких «сигналах» к готовности РФ к переговорам и предложил публичный формат.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона к переговорному процессу по Украине. По словам представителя Кремля, российские власти не наблюдают пока стола переговоров

«Безусловно, мы пока собственно не наблюдаем стола переговоров», – сказал пресс-секретаря главы государства.

