В Иране заявили о дальнейшем расширении переговоров с Россией

Переговоры между Тегераном и Москвой будут расширяться, в частности по проблемам Афганистана.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявил специальный представитель президента Ирана по Афганистану Хасан Каземи Куми.

«Конечно же, проблема Афганистана не является вопросом только Ирана и России, – подчеркнул он. – Это международный вопрос. Естественно, что переговоры между двумя этими странами будут проходить в этих рамках и обязательно будут укрепляться и развиваться».

Куми при этом отметил, что на сотрудничество между РФ и Ираном влияют множество факторов, большинство из них – положительно. Среди них, как считает он, вмешательство США в ближневосточный регион, а также военный конфликт на Украине.

Как ранее писал «Эксперт», в Иране решение высшего военного руководства России вывести свои войска из Херсона назвали поражением Запада. Об этом, в частности, заявил известный иранский политолог Рухоллах Модаббер.

По его мнению, отвод войск ВС РФ с правого берега Днепра на левый – упреждающий маневр, который направлен на сохранение как можно большего количества жизней бойцов.

