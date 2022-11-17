В Кремле прокомментировали продление зерновой сделки

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал продление зерновой сделки.

Отвечая на вопрос одного из них, были ли учтены все озабоченности России при принятии решения о её продлении, представитель Кремля отметил, что Москва получила от ООН заверения о том, что работа по обеспечению экспорта отечественного продовольствия, зерна и удобрений будет финализирована, передаёт РИА Новости.

«Мы констатируем, что эта работа ООН имеет свои результаты, – сказал Песков. – Было совместное заявление США, Великобритании и Евросоюза, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений».

Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, это важное продвижение в позитивном ключе, и эта работа будет финализирована с тем, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят.

Ранее «Эксперт» писал, что сделка, срок действия которой истекал 19 ноября, была продлена на 120 дней, до середины марта 2023 года. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, зерновое соглашение было заключено при участии ООН и лично её генсека 22 июля в Стамбуле. Его продление также уже подтвердили президент Украины Владимир Зеленский с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и глава Турции Реджеп Эрдоган.