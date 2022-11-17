В России официально появятся свои Холмсы и Пуаро

Кабинет министров России поддержал пакет законопроектов, в которые парламентом были внесены поправки о частных детективах и телохранителях. Об этом рассказал Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике.

«Правительство России официально поддержало наш пакет законопроектов, реформирующих негосударственный сектор безопасности», — приводит ТАСС сообщение депутата, размещенное в его Telegram-канале.

Информагентство указывает, что некоторое время назад единороссы внесли на рассмотрение законопроект, разделяющий в базовом законе частных детективов и частных охранников, а также вводящий новую категорию частных охранников — телохранитель.

Напомним, закон N 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» был принят Госдумой 11 марта 1992 года.