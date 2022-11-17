В США заявили, что Зеленский начинает раздражать НАТО из-за его лжи о России

В США уже открыто заявляют, что в странах НАТО растёт недовольство поведением президента Украины Владимира Зеленского из-за ракетного инцидента в Польше.

Об этом, в частности, пишет американская газета Financial Times. По данным издания, упорное желание Зеленского убедить мировую общественность в том, что Киев не причастен к ракетному инциденту начинает раздражать лидеров государств, входящих в альянс.

«Это становится уже смешным, украинцы разрушают наше доверие к ним, – признался один из дипломатов страны НАТО. – Никто Украину не обвиняет, а они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракеты».

Напомним, президент США Джо Байден также заявил, что заявление Зеленского о непричастности Украины к падению ракет в Польше не является доказательством.

Как ранее писал «Эксперт», на заседании Совбеза ООН в среду постоянный представитель России Василий Небензя дал характеристику действиям польских и украинских властей после произошедшего накануне ракетного инцидентав на территории Польши. Он оценил последовавшее заявление Варшавы и Украины как попытку напрямую столкнуть Россию и НАТО.

При этом Небензя справедливо отметил, что руководство Украины не могло не иметь полной информации о принадлежности ракет, упавших на польскую территорию.

«Обращаю внимание коллег, что подобные заявления делает человек (Зеленский – "Эксперт"), который не может не обладать информацией о том, что на территорию Польши залетели именно украинские ракеты, выпущенные системой ПВО. А значит это не просто преднамеренная дезинформация, а сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущую "войну по доверенности" в прямое столкновение с нашей страной», – сказал дипломат.

Напомним, инцидент с падением ракеты на территорию Польши, в результате которой погибли два человека, произошел вечером 15 ноября. Сразу после этого официальные Варшава и Киев высказали обвиненияв обстреле польской территории в адрес России.

Российская сторона немедленно опровергла эти утверждение. Принадлежность упавшей ракеты украинским ПВО позже признали в Вашингтоне и в Варшаве.