Вице-мэр Ефимов: 71 тыс новых рабочих мест появится после редевелопмента 20 бывших промзон

На данный момент в Москве 20 бывших промышленных зон вовлечены в проекты комплексного развития территорий. На этих участках, общей площадью более 315 га, появятся современные кварталы, где создадут более 71 тыс новых рабочих мест. Об этом сообщил 17 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что власти столицы утвердили проекты редевелопмента еще четырех участков бывших промзон, которые будут вести городские операторы. Так, Московский фонд реновации займется реорганизацией участков двух промзон: «Северянин» в Ярославском районе и «Кирпичные улицы» в районе Соколиная Гора. Казенное предприятие «Комплексное развитие территорий» проведет редевелопмент части «Западной водопроводной станции» в Солнцево. В свою очередь, АО «ОЭЗ “Технополис Москва”» — производственной зоны «Алабушево» в Зеленограде.

«Таким образом, общее число реализуемых в столице проектов комплексного развития территорий увеличилось до 20. В редевелопмент этих участков вложат около 633 млрд рублей. Там возведут 6,8 млн. кв. м недвижимости», — рассказал Владимир Ефимов.

По оценкам правительства города, общая площадь четырех участков, комплексным развитием которых займутся городские операторы, превышает 28 га. «Там возведут около 600 тыс. кв. м недвижимости, что позволит создать в столице около 6 тыс. рабочих мест», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Общий объем инвестиций он оценил в 53 млрд рублей.

Добавим, программа комплексного развития территорий действует в Москве с 2020 года. Она призвана вернуть в оборот территории, которые заброшены или используются неэффективно. Ожидается, что по итогу программы в Москве появится более полумиллиона новых рабочих мест, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское Поле». На данный момент они также реализуются почти в 20 районах столицы.

Между тем, в проработке у мэрии Москвы сейчас свыше 150 проектов комплексного развития территорий общей площадью почти две тыс. га.