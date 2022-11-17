По данным Росстата, в России в январе-октябре 2022 года объем жилищного строительства в РФ составил 87,8 млн кв. м, что на 21,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. С начала года жилищные условия улучшили несколько миллионов человек. Одним из важных показателей эффективности жилищной политики является расселение аварийного жилья. Только с начала этого года, по состоянию на 1 ноября 2022 года были переселены почти 140 тыс. человек из более чем 2,2 млн. аварийных жилых кв. м. (за 9 месяцев 2022 года аналогичные показатели – более 128 тыс. человек из более чем 2,1 млн. кв. м аварийного жилья)

Возможность переехать из аварийных домов в новые жители российских регионов получили благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда». Его плановые показатели на 2019-2022 годы – расселение 320,42 тыс. человек из 5,69 млн кв. м. жилья. Однако уже сейчас, на 1 ноября 2022 года, задача выполнена более чем на 128% – обновили свои квартиры около 412 тыс. человек, что сопоставимо с населением таких крупных городов как Магнитогорск, Тверь и т.п. По расселяемым площадям выполнение плана достигло 122% или 6,96 млн кв. м. (за 9 месяцев аналогичные показатели – переселено более 400 тыс. человек (около 125%) из 6,77 млн. кв. м. аварийного жилья (около 119%). Всего же до конца 2024 года нацпроект предусматривает расселение более полумиллиона человек из 9 млн кв. м. жилья, признанного аварийным до первого января 2017 года.

Летом правительство России запустило новую программу расселения аварийного жилья. Она охватит жителей тех зданий, которые признаны негодными для проживания на 1 января 2022 года. Как сообщил в августе премьер-министр России Михаил Мишустин, только в 2022 году на эти цели выделят 22,5 млрд руб. Ранее с предложением запустить программу с такими критериями выступил президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 15 млн кв. м. (по состоянию на 2 ноября 2022 года). Он же предложил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей.

Запустить новую программу могут те регионы, которые завершили расселение по первой программе, то есть обеспечили переезд всех жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Указанная программа переселения завершена в 9 субъектах Российской Федерации: Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Магаданская область, Саратовская область и Сахалинская область, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь.

Остальные регионы также стремятся в срок завершить выполнение первой программы и подключиться к реализации новой.

Недавно вручение ключей от квартир новоселам состоялось в городе Томмоте Алданского района Республики Саха (Якутия). «Благодарность жителей, ранее проживающих в аварийных домах, которые переселяются в новые квартиры, для меня очень важна, как для человека, как для руководителя. Потому что люди, конечно же, получают абсолютно новый уровень, новое качество жизни. В Алданском районе идет масштабная программа переселения, в том же Томмоте, как я помню, мы должны расселить 233 дома», - сказал на церемонии глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Всего же по нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь планируется расселить свыше 62 тысяч человек, из них к концу года переедут в новые квартиры почти 26 тысяч человек.

Власти Башкирии уже в следующем году планируют досрочно завершить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Некоторые районы Республики завершают ее в этом году. Например, в Миякинском районе в декабре - августе расселены два проблемных дома, попавших под действие нацпроекта. В них проживали 86 человек, часть из которых получили ключи от новых квартир, часть – денежные компенсации. На днях в селе Киргиз-Мияки Миякинского района состоялась передача ключей от новых квартир еще 25 семьям. «Много лет мы прожили в старом доме на улице Комарова. Сначала жили без удобств, потом нам помогли обустроить санузел. Стены, полы, потолок со временем пришли в негодность. В новых квартирах есть все для комфортной жизни», - сказала на церемонии одна из участниц программы Гульсима Канзафарова.

Реализация Нацпроекта «Жилье и городская среда» влияет на различные сферы деятельности россиян и призван не только улучшить жилищные условия, но и заметно повысить комфорт городской среды. Соответствующий федеральный проект, входящий в национальный, предусматривает увеличение доли городов с благоприятно средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.

Благодаря нему - федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», например, в Ставрополе открылся новый сквер на бульваре имени Ивана Щипакина. Место для реализации проекта выбирали сами горожане путем рейтингового голосования. После комплекса работ здесь появилось шесть частей, символизирующих природно-климатические зоны России: тундру, горы, тайгу, степь пустыню и полупустыню. Помимо элементов ландшафтного дизайна, водоемов и растительности, в каждой зоне размещены игровые и спортивные площадки.

В Ингодинском районе Читы по итогам Всероссийского онлайн-голосования в рамках нацпроекта осенью открылся Гагаринский парк. В нем обустроены игровые и спортивные площадки, установлены тренажеры, дорожки позволяют совершать не только прогулки, но и комфортные пробежки. Создавался парк и с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Жители микрорайона «Сосновый бор» приняли активное участие в создании концепции благоустройства, ее усовершенствовании и дальнейшей реализации, поэтому парк называют народным.

Важным направлением работы является благоустройство небольших населенных пунктов – для этого с 2018 года проводится конкурс по формированию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Так, в Усманском районе Липецкой области благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» реконструировали сразу три сквера: «Молодежный», имени В.В. Терешковой и имени В.И. Ленина – в Усмани - и парк в селе Сторожевое. В них появились удобные пешеходные зоны, смонтировано освещение, обновлены детские площадки, появились игровые и спортивные комплексы.

Нацпроект «Жилье и городская среда» за несколько лет работы показал свою высокую эффективность в решении сразу ряда важных проблем российских регионов: расселяются непригодные для проживания дома, люди переезжают в новые, комфортные квартиры, преображается и окружающая их городская среда, причем не только в крупных городах, но и небольших населенных пунктах. Реализация таких проектов «подтягивает» за собой многие отрасли, создавая синергетический эффект в экономике. Действие нацпроекта «Жилье и городская среда» президент РФ Владимир Путин поручил продлить до 2030 года. «У нас есть всё необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджетные возможности, и ресурс самой строительной отрасли», - констатировал глава государства.