Япония не готова к энергетическому харакири

Япония в настоящее время входит в число недружественных для России государств. При этом санкционное цунами смыло с российского рынка значительное число японских компаний. Однако вся эта ситуация не касается энергетического сектора. Закупки Страной восходящего солнца российского СПГ только растут.

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Без России не обойтись

Как сообщили в министерстве финансов Японии, доля сжиженного природного газа из РФ в японском импорте выросла на 34,9% и составила 10,42%. Ранее этот показатель находился на отмете порядка 8-9%.

В то же время Токио сократил закупки в Российской Федерации угля на 75,7% и второй месяц подряд не импортирует российскую нефть. Крайний раз японцы сделали это в августе. Одновременно Япония нарастила на 136,7% импорт из России руды цветных металлов.

Несмотря на отсутствие импорта из РФ нефтепродуктов и резкое сокращение закупок угля, общая стоимость импорта минерального топлива из России выросла на 6,5%. СПГ при росте объемов импорта показал рост в стоимостном выражении на 161,9%. Стоимость импортированного угля сократилась на 29,6% при сокращении объемов закупок на 75,7%, сообщает ТАСС.

Япония в энергетическом тупике, и ситуация будет только усугубляться, заявил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Сейчас эта страна покупает рекордно дорогой СПГ, потому что у неё нет выбора. Она на 100% зависит от импорта энергоресурсов.

Руководствуясь политическими соображениями, Япония хотела бы прекратить закупки энергоносителей из России, и по ряду позиций старается свести взаимодействие с нашей страной к минимуму. Мы видим это из близких к нулю закупок угля и нефти, указал эксперт.

Впрочем, Япония — это в целом не самый надежный покупатель энергоносителей, поэтому ни о каких специальных условиях и скидках от России быть не может. Страна восходящего солнца в целях диверсификации все время меняет поставщиков и заказывает продукт частями из разных регионов — буквально со всех континентов. Такие действия объясняются необходимостью поддерживать независимость рынка, но на деле оборачивается для японцев переплатами. Им приходится покупать то, что осталось на рынке по самой высокой цене.

Более того, диверсификация закупок нефти и угля возможна, диверсифицировать поставки СПГ тоже возможно, хотя эта задача сложнее, а вот обычный природный газ, являющийся самым дешевым из энергоносителей — невозможно. Как полагает Никита Донцов, на фоне отказа в течение последних 11 лет Японии от атомной энергии, текущая доля России в газовом импорте этой страны продолжит увеличиваться. Тем более, что в случае своевременного запуска первой очереди российского проекта «Арктик СПГ 2» Россия станет производить на 20% СПГ больше уже в следующем году.

Давление не сработало

Как известно, Япония — энергодефицитная страна, отметила в беседе с корреспондентом «Эксперта» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Основной задачей японских властей является обеспечение промышленности и населения достаточным количеством энергоресурсов для поддержания нормальной жизнедеятельности. Однако это становится все более сложной задачей.

Введение масштабных антироссийских санкций под эгидой США оказывает сильное давление на японскую экономику, уверена аналитик. Не имея собственных энергоресурсов, Япония не в состоянии ни отказаться полностью от поставок российского газа, ни заменить его другими источниками энергии. В результате оказанного на нее давления Япония смогла снизить потребление российского угля, а также отказаться от российской нефти, но касательно закупок газа это не сработало.

Итак, энергоресурсы страны состоят на 76% из тепловых электростаниций, сжигающих органическое топливо. 8,4% — это ГЭС (газовые), 6,1% — АЭС (атомные), 0,7% — ВЭС (ветряные), 6,6% — СЭС (солнечные), 0,3% — ГэоТЭС (геотермальные), 1,8% — прочие. ТЭС можно потенциально перевести с нефти и угля на газ, увеличив процент газовых электростанций. Именно к этому и стремятся японские власти. Трубопроводного газа у Японии нет, поэтому все потребности удовлетворяются только за счет СПГ. Доля СПГ в общем первичном потреблении энергоносителей на 2020 год составляла 23,8%. В ближайшие годы можно ожидать ее увеличения.

Высокие цены на газ (азиатский бенчмарк составляет 27,397 долларов/MMBtu (980 долларов за 1000 кубов) продолжат подавлять потребление энергии промышленностью и населением, уверена Оксана Лукичева. По статистике, потребление энергоносителей в Японии устойчиво снижается с 2006 года (около -20% к текущему моменту), а потребление электроэнергии — с 2007 года (-7% к текущему моменту).

Этот процесс негативно сказывается на японской экономике, которая с 2000 года показывает минимальные темпы роста среди других крупных экономик. Более того, темпы роста даже снижаются: с 2000 по 2008 год рост составил в среднем 1,41% в год (мировая экономика росла в среднем на 4,4% в год), с 2009 по 2014 год — 0,29% (2,65%), с 2015 по третий квартал 2022 года — 0,18% (2,21%).

При этом в прогнозе до 2050 года (данные IEO от 2021 года) заложено снижение конечного потребления энергоносителей на 6% к уровню 2020 года, а также снижение численности населения на 15% уровню к 2020 года, рассказала Оксана Лукичева.

На таком фоне не удивляет стремление Японии увеличить закупки российского СПГ, который производится ближе и поставляется дешевле, чем австралийский, катарский или американский, заметила аналитик. Несмотря на оказываемое давление, Япония отказалась выходить из проекта «Сахалин-2», а также из проекта «Арктик СПГ 2», при реализации которого в 2023 году могут начаться поставки в Страну восходящего солнца. Их общий объем в перспективе оценивается в 2 млн тонн.