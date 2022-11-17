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В Запорожье ждут наступления ВСУ

17 ноября 2022, 09:58

О полном понимании замыслов противника в связи с перегруппировкой его войск заявили в руководстве Запорожской области

Скриншот youtube.com
Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

Киев перебрасывает войска на три направления в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Основные направления, куда перебрасывают, — Ореховское, Гуляйпольское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск», — цитируют российского политика РИА Новости.

Сообщается, что ВСУ скапливает на указанных направлениях живую силу, бронетехнику, артиллерийские и ракетные системы, авиацию. По словам Рогова, разведка отслеживает перемещения украинских войск, у властей есть полное понимание их замыслов.

Напомним, после прошедших референдумов Запорожская область, наравне с Херсонской областью, Донецкой и Луганской народными республиками, 30 сентября вошла в состав России. 
 