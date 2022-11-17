Гутерриш объявил о продлении зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о продлении зерновой сделки в Черном море. Речь идет, напомним, о заключенном в июле на полгода соглашении о беспрепятственном вывозе украинского зерна и ряда других сельскохозяйственных продуктов из трех черноморских портов по защищенному транспортному коридору для предотвращения продовольственного кризиса в мире.

Зерновое соглашение, напомним, было заключено при участии ООН и лично ее генсека 22 июля в Стамбуле. Его продление подтвердили также президент Украины Владимир Зеленский с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.