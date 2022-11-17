Гутерриш объявил о продлении зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о продлении зерновой сделки в Черном море. Речь идет, напомним, о заключенном в июле на полгода соглашении о беспрепятственном вывозе украинского зерна и ряда других сельскохозяйственных продуктов из трех черноморских портов по защищенному транспортному коридору для предотвращения продовольственного кризиса в мире.
Зерновое соглашение, напомним, было заключено при участии ООН и лично ее генсека 22 июля в Стамбуле. Его продление подтвердили также президент Украины Владимир Зеленский с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Сделка, срок действия которой истекал 19 ноября, продлена на 120 дней, до середины марта 2023 года. В переговорах в турецкой столице участвовали представители России, Украины, Турции и ООН. За ее выполнение, а именно за согласование движения судов отвечает Совместный координационный центр, находящийся в Стамбуле.
«Я приветствую соглашение, поддержанное всеми сторонами, по возобновлению черноморской зерновой инициативы и безопасному вывозу зерна, продовольствия и удобрений из Украины»,- говорится в распространенном агентством Reuters заявлении Антониу Гуттереша.
Генсек ООН также подчеркнул, что ООН намерена «приложить все силы для устранения остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации». Снятие санкций с экспорта российских сельхозпродуктов и, в первую очередь, зерна и удобрений, является второй частью зерновой сделки, которой Москва, как нетрудно догадаться, придает особое внимание. Между тем, за полгода действия зернового соглашения в экспорте российского зерна и удобрений, как заявил на днях на заседании Совбеза ООН российский представитель Небензя, никаких изменений не произошло.
За шесть месяцев благодаря зерновой сделке из Украины было вывезено почти 11,1 млн тонн сельскохозяйственных продуктов, в том числе 4,5 млн тонн кукурузы и 3,2 млн тонн пшеницы.
Продовольственные биржи положительно отреагировали на новость о продлении зерновой сделки. Так, цены на пшеницу на одной из главных бирж – Чикагской товарной бирже, которой, кстати, через два года исполняется 150 лет, снизились после появления новостей о зерновой сделке на 1,6% до 8,04 доллара за бушель (27,2 кг), а цены на кукурузу – на 0,7% до 6,6 доллара бушель.