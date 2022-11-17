Синоптики дали прогноз — будет ли приход зимы окончательным

Снегопад, накрывший столицу, более характерен для декабря. Об этом рассказали в Метеобюро Москвы «Интерфаксу».

«К утру высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла 8 см, на станции Балчуг —11 см», — приводит слова сотрудника столичной метеослужбы информагентство.

Также сообщается, что по прогнозу Гидрометцентра России, к субботе высота снежного покрова в Москве увеличится, а в ближайшие дни, наряду со снегопадом, вероятны метели, гололедица и заносы на дорогах. Температура ночью будет достигать 6-7 градусов, а днем — 4-6 градусов мороза.