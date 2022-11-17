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Синоптики дали прогноз — будет ли приход зимы окончательным

17 ноября 2022, 12:25
vk.com/mos

Снегопад, накрывший столицу, более характерен для декабря. Об этом рассказали в Метеобюро Москвы «Интерфаксу».

«К утру высота снежного покрова в районе метеостанции на ВДНХ достигла 8 см, на станции Балчуг 11 см»,  приводит слова сотрудника столичной метеослужбы информагентство. 

Также сообщается, что по прогнозу Гидрометцентра России, к субботе высота снежного покрова в Москве увеличится, а в ближайшие дни, наряду со снегопадом, вероятны метели, гололедица и заносы на дорогах. Температура ночью будет достигать 6-7 градусов, а днем  4-6 градусов мороза. 