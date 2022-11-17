Злотый дешевеет: повод — политика, причина — глубже

После падения, вызванного эскалацией геополитической ситуации и проблемами, связанными с падением ракеты на территории Польши, злотый смог укрепиться против основных валют. Геополитическая неопределенность хотя и пошатнула настроения инвесторов, но не вызвала резкого изменения настроений, пишет Business Insider Poland.

Впрочем, это мнение польского источника. А для снижения по отношению к доллару у злотого есть и другие причины.

«Реакция рынков на эти новости была ограничена, благодаря последовательной позиции США, НАТО и Польши, — заявил изданию Эрик Шмид, аналитик финансовых рынков XTB. — Отсутствие решительной реакции иностранных, а также польских компаний из оружейного сегмента как раз и призваны были укрепить польский злотый и стать положительным сигналом для фондового рынка, поскольку он считается местом, которое объединяет всю поступающую информацию и реагирует на нее», — добавил он.

Польский злотый действительно довольно быстро вернулся к ранее освоенному диапазону — в район 4,5 злотых за доллар. Это значительно выше исторического минимума, который был достигнут 27 сентября 2022 года — тогда впервые в истории за доллар нужно было заплатить более пяти злотых.

Как писал в те дни ТАСС, слабость злотого по отношению к доллару является прямым следствием падения пары евро/доллар из-за сильных экономических связей между Польшей и еврозоной. На протяжении многих лет евро был более сильной валютой, чем американский доллар. Однако в последние недели ситуация изменилась — из-за событий на Украине и роста инфляции. Энергетический кризис в Европе и более медленный рост процентных ставок в зоне евро привели к ослаблению европейской валюты по отношению к доллару.

Злотый-сын к отцу пришел

Польский злотый в долгосрочном тренде слабеет к доллару не только из-за общей силы «американца» на валютном рынке, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Да, доллар идёт в русле общей тенденции — за счёт ужесточения денежной политики ФРС США он растёт к валютам и развитых, и развивающихся стран. Но у Польши есть и собственные, внутренние проявления слабости экономики: квартальный рост ВВП — 0,9% против 2,6% в США; безработица — 5,1% и 3,7% соответственно; инфляция — 17,9% против 7,7%.

Конечно, госдолг Варшавы к ВВП и дефицит бюджета намного меньше американских показателей: 53,8% к 137,2% и 1,9% к 16,7% соответственно, отмечает Гойхман. А процентная ставка центробанка намного выше: 6,75% к 4%. Но эти, в целом очень важные для курсообразования, параметры слабо работают против ведущей мировой резервной валюты и не дают злотому весомых преимуществ. В 2022 году пара USD/PLN поднималась с 3,932 к осенним максимумам выше 5, но так же, как и другие валюты, показала заметное падение — с 4,75 до 4,51 в последние дни после 10 ноября, когда вышли данные об ослаблении инфляции в США.

На текущей неделе заметным было падение злотого во вторник, после сообщений о попадании ракеты на территорию Польши. Доллар подскакивал к нему до 4,63. Но быстро вернулся к общему пессимистичному движению после вердикта о том, что ракета не была российской, указывает Марк Гойхман.

В результате, в четверг наблюдается прежний статус-кво на рубежах в районе 4,5 — то есть, на сильном техническом уровне поддержки, от которого цена отталкивалась вверх в августе. Характерно, что доллар не снижается к злотому с 11 ноября — такое же позиционирование наблюдается по общему индексу доллара USDX к основным валютам.

Во многом такая картина объясняется тем, что исчерпан потенциал мощной динамики новостей об инфляции, полагает Гойхман. И хотя после этих новостей, как предполагается, политика ФРС станет менее жесткой, но принципы ее проведения не изменятся. Процентная ставка продолжит повышаться с нынешних 4% до 5-5,25% в ближайшие месяцы. Остаются очень высокими риски в геополитике и мировой экономике, что тоже даёт преимущества доллару как защитному активу.

Есть высший суд

Курс пары USD-PLN снизился в среду, 16 ноября, на 1,22% — с 4,5727 до 4,5170, рассказывает финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. USD-PLN — самая популярная пара для торговли польской валютой — она построена по принципу прямой котировки. Базовой валютой является доллар, а котируемой — польский злотый.

Экономика Польши тесно связана с европейской, напоминает аналитик. Основные направления экспорта — Германия, Чехия и Великобритания. Наибольший объем импорта приходится на Германию, Китай и Россию. В последние годы экспорт превышает импорт, формируя положительное внешнеторговое сальдо. Хотя переход Польши на евро планировался еще в 2012 году, правительству страны до сих пор удается уклоняться от введения общеевропейской валюты.

Политика процентной ставки Национального банка Польши (NBP) стала заметной движущей силой обменного курса USD-PLN, указывает Владимир Сагалаев. NBP сильно отстает в повышении ключевых ставок от ФРС США, оставляя три месяца подряд ставку без изменений. В результате у рынка появились сомнения в том, что какие-либо дальнейшие шаги в плане повышения процентной ставки вообще последуют. И это привело к обесцениванию злотого.

Политические риски тоже ограничивают потенциал восстановления польского злотого, считает эксперт. Польская валюта может столкнуться, к примеру, с дополнительными препятствиями для любого восстановления из-за октябрьского решения польского Конституционного суда. Конституционный трибунал Польши заявил о примате Конституции Польши над законами ЕС, лишив Европейский высший суд права вмешиваться в польскую судебную систему. Теперь вердикт может задержать процесс утверждения и пакета финансирования польской экономики Евросоюзом на сумму 23,9 млрд евро ежегодно до 2026 года. Понятно, что это негативно скажется на экономике страны и курсе национальной валюты.

Как отмечает Владимир Сагалаев, за последние четыре недели злотый потерял к доллару 7,24%. Но за истекшие 12 месяцев его цена выросла на 9,75%. Прогноз USD/PLN на декабрь таков: средний курс составит 4,4 злотых (максимум 4,454, минимум 4,328). При этом, прогнозирует аналитик, в начале 2023 года доллар будет стоить 4,658 польских злотых, а через год — 4,967.

