Акции дня: бумаги TCS Group растут перед отчетом

Акции TCS Group («Тинькофф групп) торговались лучше рынка по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 18 ноября. За день бумаги подорожали на +1,11% до 2814 рублей за бумагу.

Трейдеры покупали акции в ожидании финансового отчета компании за третий квартал 2022 года, который должен быть опубликован на следующей неделе в среду, 23 ноября. «Само по себе раскрытие отчетности в случае оптимистичных результатов может сделать TCS Group одной из перспективных идей в банковском секторе наряду со Сбербанком», - говорят аналитики аналитик ИК «Велес Капитал».

Как напомнил эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Пучкарев, в этом году группа сократила объем публикации финансовой информации, поэтому ожидаются ключевые показатели в ограниченном формате. «Основной точкой инвестиционной привлекательности TCS Group остается высокая скорость роста бизнеса, поэтому в отчете стоит уделить внимание темпам роста комиссионных доходов, клиентской базы. Возможно, группа расширит объемы представления данных вслед за возвращением к публикации результатов Сбербанком. В рамках пресс-релиза могут появиться прогнозы на 2022–2023 гг. Техническая картина в акциях TCS Group умеренно позитивная», - добавил он.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,30% до 2206,32 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,39% до 1147,03 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:12 мск составила 87,47 долларов за баррель (-2,57%). Российская валюта укреплялась – 60,40 руб. за доллар.