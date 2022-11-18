S&P 500: медвежий сценарий остается базовым

Вчера в США прошло «ястребиное» выступление сводного хора 10 чиновников ФРС. Не все слова президентов федеральных резервных банков и членов совета управляющих, звучавшие на мероприятиях в разных точках страны, оперативно ретранслировались прессой, но рынку хватило. Новость дня озвучил главный «ястреб» — президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.
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Вчера фондовые индексы США закрыли день падением, оценив новость о том, что ФРС может поднять ставку выше 7%. Сегодня волатильность способна вырасти: истекают опционы на $2,1 трлн.
Seth Wenig/AP/TASS
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