Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: медвежий сценарий остается базовым

Глеб Баранов
18 ноября 2022, 11:12

Вчера фондовые индексы США закрыли день падением, оценив новость о том, что ФРС может поднять ставку выше 7%. Сегодня волатильность способна вырасти: истекают опционы на $2,1 трлн.

Seth Wenig/AP/TASS