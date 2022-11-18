S&P 500: медвежий сценарий остается базовым

Вчера в США прошло «ястребиное» выступление сводного хора 10 чиновников ФРС. Не все слова президентов федеральных резервных банков и членов совета управляющих, звучавшие на мероприятиях в разных точках страны, оперативно ретранслировались прессой, но рынку хватило. Новость дня озвучил главный «ястреб» — президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик