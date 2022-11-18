Апгрейд бизнеса от МБМ: как составить дорожную карту с наставником

Часто встречается мнение, что самый ценный опыт и эффективный результат можно получить, разбирая бизнес-проблемы с наставником. Такую возможность начинающим и действующим предпринимателям МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития) предоставляет совершенно бесплатно.

Важно отметить, что наставник не будет работать вместо собственника бизнеса. Но он поможет увеличить прибыльность организации, составив дорожную карту компании.

Способов достижения этой цели несколько:

оптимизировать затраты;

увеличить продажи;

повысить производительность.

Каждый из них реализуется путем применения различных методик. Например, оптимизировать затраты можно модернизацией технологических процессов, сокращением расходов на непроизводственные нужды, сокращением штата.

Дорожные карты помогают увидеть полную картину в организации — цели, миссию, задачи, основные этапы работ, сроки. Чтобы дорожная карта выполняла свою задачу, она должна стать «настольной книгой» всего предприятия. В дальнейшем к ней будут обращаться сотрудники — сверяться, на каком этапе находится команда, все ли в порядке со сроками, нет ли каких проблем.

Кроме того, важно учитывать, что в текущих экономических условиях предпринимателям нужно быстро реагировать на изменения, подстраиваться под рыночные тренды. Малый бизнес адаптивен, и нередко именно с возрастанием значимости малого и среднего предпринимательства связывают экономический рост.

Обо всем этом и не только эксперты, коучи, бизнес-тренеры и опытные предприниматели будут рассказывать на обучающей программе МБМ – Business Upgrade. Это 5-дневный трек по разработке персональной стратегии долгосрочного развития, который будет полезен предпринимателям для улучшения бизнес-показателей их компаний.

«Участники проекта получат уникальную возможность составить персональную дорожную карту компании для улучшения бизнес-показателей под руководством экспертов. Программа разработана для московских компаний со статусом ООО и для индивидуальных предпринимателей на разных стадиях развития бизнеса», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Новый поток курса стартует 21 ноября, регистрироваться можно уже сейчас. При наличии действующего бизнеса в проекте могут участвовать все желающие после прохождения сервиса «Расчет рейтинга бизнеса».

«Наставничество в бизнесе — это распространенная мировая практика, и у нас она тоже становится все более востребованной. На проекте Business Upgrade наставник помогает повысить управляемость бизнесом за счет приобретения системных знаний. С ментором начинающие и действующие предприниматели научатся принимать верные решения, развивать существующие и открывать новые направления бизнеса через разработку собственных проектов. Бизнес-ментор помогает избежать ошибок в планировании, и его услуги достаточно дороги. МБМ же организует такое обучение абсолютно бесплатно», – рассказал руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

В первый день обучения состоится сессия «Управление компанией». Участники программы проведут анализ и проработают бизнес-модели своих организаций, напишут план действий с постановкой краткосрочных и стратегических задач, а также узнают, как правильно планировать работу сотрудников.

Второй день посвящен маркетингу: под руководством наставников предприниматели займутся формированием портрета целевой аудитории, разработкой ценностного предложения, анализом текущих каналов продаж и продвижения. Параллельно будет проведена работа над стратегией продвижения.

На третий день участники узнают о современных подходах в продажах, каналах и инструментах, формировании сценария продаж и организации работы соответствующего отдела, а также познакомятся с основами бережливого производства при оптимизации бизнес-процессов. Четвертый день обучения посвящён двум темам – это работа с персоналом, включая управление и мотивацию, а также темы личной и профессиональной эффективности и прокачки soft skills.

В заключительный день выпускники проекта Business Upgrade презентуют дорожные карты дальнейшего развития своих компаний и получат обратную связь от бизнес-тренеров, чтобы при необходимости внести требуемые корректировки и завершить работу над картой.

Потоки проекта Business Upgrade будут стартовать каждый понедельник. Подробности можно узнать в расписании на портале mbm.mos.ru.

Узнать еще больше об образовательной поддержке и воспользоваться всеми привилегиями московских предпринимателей можно на сайте mbm.mos.ru.

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ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и смело развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставниками», «Нетворкинг-марафон», «Онлайн-Акселератор», также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на mbm.mos.ru и по телефону: +7 (495) 225-14-14.