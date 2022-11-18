Банк России поддержал законопроект о майнинге криптовалюты

Банк России поддерживает законопроект о майнинге, внесенный 17 ноября в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ. Документ определяет порядок осуществления майнинговой деятельности, надзора за ней, декларирования дохода и налогообложения.

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«Мы поддерживаем этот законопроект. Он подготовлен при участии Банка России», — сообщили в ЦБ.

Накануне законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, официально поддержал Минфин. Российские власти на протяжении нескольких месяцев вели дискуссию о будущем криптовалют и майнинга в России. Центробанк настаивал на их полном запрете, Минфин предлагал регулирование этой сферы.

Внесенный в Госдуму законопроект предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ, а надзор за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.

Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, «подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима». В законопроекте также предлагается установить запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровой валюты.