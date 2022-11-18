Бизнес считает, что общество ему доверяет

Компания «Технологии доверия» и аналитический центр НАФИ опубликовали тоги исследования о ценностях отечественного бизнеса в 2022 году. Показательный момент: руководители компаний считают, что доверие к бизнесу в обществе в целом растет. Каждый второй опрошенный назвал его «скорее высоким». В этом особенно убеждены представители крупного бизнеса и государственного сектора экономики.

Стоит отметить, что в ходе проведения аналогичного опроса в 2018 году об «очень высоком» и «скорее высоком» доверии к бизнесу в обществе говорили в общей сложности лишь 27 % респондентов, а сейчас данный показатель достиг 70%.

При этом сами бизнесмены также демонстрируют лояльность к своим клиентам. Им доверяют 89% всех опрошенных. В отраслевом разрезе наибольший уровень доверия демонстрируют представители розничной торговли. Среди них 96% доверяют своим покупателям.

Профессионализм — на первом месте

Достаточно высок в бизнес-среде и уровень доверия к российским деловым партнерам — 90%. Выше только доверие к собственным сотрудникам — 93%. При этом меньше всего сегодня доверяют зарубежным контрагентам — 70%, указано в сообщении НАФИ.

К финансовым организациям испытывают доверие 85% опрошенных. Чаще других им доверяет средний бизнес — 91%, а малый, наоборот, настроен скептически — 17%. Профильным органам государственной власти доверяют 79% участников опроса. Чаще всего такое отношение встречается у представителей среднего и крупного бизнеса (81% и 82% соответственно).

Ключевым действием компании-партнера, способным подорвать доверие, опрошенные бизнесмены назвали попытку обмануть их компанию. В этом случае перестанут доверять и прекратят сотрудничество с партнером 69% респондентов. Чаще других об этом говорили представили розничной торговли — 78%, а также частного сектора — 72%.

Комментируя итоги исследования, управляющий партнер компании «Технологии доверия» Игорь Лотаков с удивлением указал, что на выстраивание деловых отношений почти не влияет, заявляет ли компания-партнер о том, что она соблюдает принципы социальной ответственности. Это важно лишь для 13% респондентов, хотя высокий уровень социальной ответственности партнера принимают во внимание 26% опрошенных. По его мнению, на Западе подобный подход был бы встречен «в штыки».

Игорь Лотаков также отметил, что в перечне корпоративных ценностей на первых местах у респондентов профессионализм, ответственность перед клиентами и стабильность ведения бизнеса. «В конце списка — уже упомянутая социальная ответственность, охрана окружающей среды и стремление к инновациям. Кажется, российский бизнес озадачен прежде всего решением сиюминутных задач, а не долговременных», — подчеркнул управляющий партнер «Технологий доверия».

Аферистов стало гораздо меньше

Увеличение количества тех, кто говорит о росте доверия общества к бизнесу связан с очищением деловых кругов от мошенников и аферистов, которых там было много в период установления рыночной экономики в России. С конца восьмидесятых и до середины предыдущего десятилетия оказаться обманутым в частном секторе было намного проще, чем сейчас. Так выглядит процесс эволюции экономики и рынка, которому способствуют достаточно суровые российские законы защищающие права потребителей, отметил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние».

Интересно, что в то же время доверие бизнеса к государственным органам (B2G) немного ниже, чем уровень доверия бизнесменов к своим коллегам (B2B). Но в любом случае уровень доверия около 79% — это высокий показатель, подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в России существует своя специфика ведения бизнеса, которая сильно отличается от западных моделей. Равно как и наши потребители имеют совершенно иные ценности: им важны личные рекомендации, но не очень важна социальная ответственность предприятия.

Необходимо учесть, правда, что на результаты опроса влияют реакция на политический фон и желание руководителей предприятий давать социально одобряемый ответ с целью демонстрации лояльности. Но в целом приведенные данные вполне можно использовать как условный ориентир для понимания ситуации в бизнесе, резюмировал Никита Донцов.

Малый бизнес остается пасынком экономики

«НАФИ провело актуальное и достоверное исследование, — заявил “Эксперту” глава совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза. — Совершенно очевидно, что иностранные контрагенты потеряли доверие российского бизнеса. Невозможно доверять крысам, бегущим с корабля, получившего пробоину. Высокое доверие к российским партнерам и потребителям также понятно. Это основа успешного бизнеса».

К сожалению, недостаточный уровень доверия к органам власти объективно обусловлен слабой вовлеченностью чиновников в реальную работу с бизнесом, нежеланием нести какие-либо риски принятия решений, действительно необходимых бизнесу, добавил Владимир Гамза.

По его словам, крайне низкое доверие малого бизнеса к финансовым организациям — застарелая болезнь нашей экономики, основанной на монополизме государственных и сырьевых корпораций, обслуживанием которых, в основном, занят наш финансовый рынок. Малый бизнес остается пасынком нашей экономики. Реально поднять малый бизнес можно, если реализацию всех мер его поддержки передать системе ТПП РФ и других федеральных объединений предпринимателей.