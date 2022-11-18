Денежная база за неделю выросла на 75 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 11 ноября составил 15 трлн 789,7 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 0,48%, или на 74,9 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По данным на 3 ноября объем денежной базы составлял 15 трлн 714,8 млрд рублей. Месяцем ранее, 14 октября, показатель оценивался в 15 трлн 619,6 млрд рублей.

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

По данным регулятора на 1 ноября, денежная база в широком определении составила 20,815 трлн рублей. Из них наличные деньги в обращении с учетом остатков в кассах банков оценивались в 15,489 трлн рублей, на корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ находились 2,72 трлн рублей, обязательные резервы составили 145,9 млрд рублей, на депозитах банков в ЦБ были размещены 2,459 трлн рублей.