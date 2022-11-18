Детективов и телохранитей сегрегируют

Правительство поддержало пакет законопроектов, направленный на реформирование негосударственного сектора безопасности, предложенный депутатами Госдумы от «Единой России». Об этом в своем telegram-канале сообщил один из авторов документа Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что закон «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» существует уже 30 лет, так что его пересмотр давно назрел.

«Новая редакция закона готовилась нами несколько лет совместно с Росгвардией и профессиональным сообществом», — подчеркивает депутат. Ранее он отмечал, что законопроект устанавливает пять видов охранных услуг: защита жизни и здоровья, охрана объектов и имущества, обеспечение порядка при массовых мероприятиях, проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны, обеспечение режима на охраняемых объектах. Кроме того, разрешается вести дополнительную профильную деятельность.

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Впрочем, главная новаторская идея еще конкретнее: законодатели наконец-то разделяют два вида деятельности: охрану и детективов.

Детективы в законе

«В настоящее время один закон регулирует два самостоятельных, различных по своему содержанию вида деятельности: частной детективной и охранной. Принятие отдельного нормативного правового акта для каждого из них, можно воспринять исключительно положительно, особенно учитывая, что деятельность частных детективов, а также частных охранных организаций напрямую затрагивает интересы граждан, а в некоторых случаях – их права и свободы», — прокомментировал «Эксперту» законопроект директор по экономической безопасности Группы компаний «ГЕОИЗОЛ» Дмитрий Ниязов.

Он подчеркнул, что действующий закон принимался в период становления новых общественных отношений, когда такие профессии как частный детектив и охранник только зарождались. У законодателя не могло быть понимания сходств и различий указанных профессий, а также знания нюансов их деятельности, необходимых для четкого правового регулирования.

«Сегодня наработана соответствующая практика по каждому направлению, видны кардинальные различия между этими профессиями, что и обусловило необходимость принятия отдельных нормативных правовых актов для регулирования профессиональной деятельности частных детективов и охранников отдельно», — поясняет Дмитрий Ниязов.

Частная детективная деятельность в России теперь будет регулироваться отдельным законом. Точнее, как поясняет директор по экономической безопасности Группы компаний «ГЕОИЗОЛ», из закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 N 2487-1 вносимыми изменениями удаляется «охранная» составляющая.

Что это меняет для самих детективов? По сути, они наконец-то получают право на легальное существование. То есть, в прошлые годы частные сыщики в России, безусловно, были. И, возможно, даже могли похвастаться, что у них «нюх, как у собаки, а глаз — как у орла». Но и только вот их профессиональный инструментарий был максимально ограничен: закон практически не оставлял пространства для маневра.

«В целом на сегодняшний день закон имеет множество устаревших положений в части детективной деятельности. Так, детективы не обладают достаточными полномочиями на сбор информации. Для сравнения: адвокат может подать официальный запрос на получение сведений, в отличии от детектива. Вместе с тем, закон позволяет детективам лишь собирать со стороны информацию, но при этом обязывая исполнять требования о защите информации», — пояснил «Эксперту» член ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Он отметил, что закон не конкретизирует, какая информация не может быть собрана детективом. А ведь, например, персональные данные, защищаются законом и не подлежит разглашению. То есть, большая часть того, что показывается в российских детективных сериалах о бравых сыщиках — не более, чем художественный вымысел, вдохновленный западными лентами. Герои фильмов, копошащиеся в базах данных, а то и личных вещах, по сути, нарушают закон.

Правда, в новой версии законодательного акта толком не сказано, изменится ли реальная ситуация, и в какую сторону. Особое внимание уделено лицензированию детективов, контролю со стороны федеральных органов исполнительной власти, даже обучению: «Типовые программы профессионального обучения для работы в качестве частных детективов разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной детективной деятельности…». А вот про то, как выпускники этих типовых программ будут добывать информацию, документы, умалчивают. Так что нюх, острое зрение и дедукция — это по-прежнему главные инструменты российских Шерлоков Холмсов.

Хранитель тела, а не вещей

Впрочем, официальным отделением тех, кто должен искать и выяснять от тех, кто должен охранять, новации не ограничиваются. Достаточно много внимания уделено, собственно, второй категории. Весьма, кстати, многочисленной. Сегодня в России зарегистрировано 17,5 тысяч частных охранных структур и свыше 670 тысяч квалифицированных охранников. Под их охраной — более 1,4 млн объектов.

Правда, кто или что конкретно может находиться под охраной, согласно действующему законодательству, не конкретизируется. А поправки предлагают внести ясность.

«Появляется новая категория частных охранников — “телохранитель” (сегодня законодательство это не предусматривает). Пользоваться, однако, они смогут только оружием ограниченного поражения!», — написал Александр Хинштейн.

Новация любопытная. Оказывается, в нашей стране люди, отвечающие за жизнь самых разных персон, охраняли что угодно, только не ту самую жизнь. Наверное, поэтому в кадре с первыми лицами серьезные граждане в костюмах периодически появляются с загадочными чемоданчиками, прозаическими зонтами.

«Сейчас отсутствует такое понятие, как охранник или телохранитель, вы не найдете человека, который был бы так трудоустроен. Агентства, предоставляющие такие услуги охраняют часы на руке у охраняемого или что-то из имеющихся при нем вещей», — рассказал «Эксперту» адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев.

«Законопроект заполняет имеющуюся в настоящий момент правовую лакуну. Профессия телохранителя, по факту, имеется, однако, нормативного регулирования данной деятельности нет. В законопроекте устанавливаются требования к лицу, претендующему на замещение должности телохранителя, к их уровню образования, урегулируются их права и обязанности. Все телохранители будут являться частными охранниками, но надо понимать, что каждый телохранитель – охранник, однако, не каждый охранник — телохранитель», — пояснил Дмитрий Ниязов.

Как отметил Дмитрий Уваров, разделение объектов охраны сходно с тем, что действует в страховании — страхование личное (жизни и здоровья) и страхование имущественное. При этом, как указал юрист, само понятие охраны в нашей стране — весьма расплывчатое.

«Важно, что права охранника, в отличии от детектива, не перечислены в законе. Законодателем, вероятно, это было сделано намеренно, чтобы стороны могли в договоре об оказании охранных услуг, могли сами указать права и обязанности сторон, — предположил Дмитрий Уваров, — При этом важно, что охранник взаимодействует с обществом, потому важно указать права и полномочия, которыми может воспользоваться сотрудник охраны в отношении гражданина, нарушающего порядок, посягающего на интересы охраняемого или на охраняемый объект».

Однако теперь в охранной сфере появляется не только конкретика, но и определенные гарантии. «Вводится страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при оказании охранных услуг», — сообщал ранее Александр Хинштейн.

Охранять, но не более

Однако вместе с гарантиями появляются и новые ограничения. Законопроект ужесточает правила к учредителям и участникам ЧОО. По словам Хинштейна, охранная деятельность должна быть для них основным видом деятельности или местом работы.

«Законопроект должен устранить возможность совмещения работы охранника и иной деятельности. С правовой точки зрения это допустимо и возможно. Так, охранная деятельность сравнима с деятельностью силовых структур, но при этом охрана не связана с занятием государственных и иных должностей», — объяснил Дмитрий Уваров.

По мнению юриста, такое положение, скорее всего, было добавлено для улучшения качества оказываемых охранных услуг, а также для предотвращения различных проблем, возникающих в правоотношениях между компаниями и ЧОО.

«Для госслужащих аналогичные запреты носят антикоррупционный характер. На мой взгляд, подобного рода ограничения для руководителей коммерческих организаций (которыми являются охранные организации) не характерны. Возможно, тут разработчики законопроекта решили усилить персональную ответственность руководителей ЧОО, исключить ситуацию, когда охранный бизнес является лишь одним из многих (например, в группе компаний). Теперь руководитель охранной организации, волей-неволей, будет вынужден сосредоточить все свое внимание на одном юридическом лице», — прояснил ситуацию Дмитрий Ниязов.



Сосредоточиться нужно будет и на взаимодействии с госорганами. Поправки делают акцент на механизме взаимодействия с государством в сфере охраны общественной безопасности и порядка. Законопроект вводит два типа взаимодействий между частными охранными организациями и госорганами. Первый — обязательный, когда ЧОО должна в обязательном порядке такое взаимодействие осуществлять, исходя из своей лицензии. Второй — добровольный, осуществляемый на основе соглашений и договоров.

«Если мы обратимся к действующему в настоящий момент закону, то увидим, что обязанность оказания содействия правоохранительным органам была вменена охранным организациям и ранее, в 3 статье. В то же время, это носило скорее декларативный характер. В рассматриваемом законопроекте вопросу взаимодействия с правоохранительными органами посвящен целый раздел, где скрупулезно прописаны все необходимые аспекты, включая новые права и обязанности сотрудников охранных организаций», — прокомментировал документ Дмитрий Ниязов.

При этом эксперты подчеркивают: никаких новых обязательств, например, касающихся работы на массовых акциях и митингах нет и быть не может – это епархия правоохранителей, частникам в ней делать нечего.

«Осуществление охраной полномочий, которые законом возложены на государственные силовые структуры, не предусмотрено. Это в принципе нереализуемо в силу того, что фактически это будет считаться делегированием полномочий. Вместе с этим, ЧОО не смогут осуществлять те полномочия, которые имеются у силовых структур, а иначе нет смысла в выделении отдельного закона о ЧОО», — констатировал Дмитрий Уваров.

При этом новелла все-таки отнюдь не проходная, она требуется для охраны важных государственных объектов и предприятий.

«Так, защита особых объектов, например, атомной энергетики, требует особых навыков, умений и знаний. В связи с этим государству требуется нанимать специалистов соответствующей области для охраны, а также на законодательном уровне установить коммуникацию между самими сотрудниками охраны и госслужбами», — пояснил юрист.

Инициативы без инноваций

Как подчеркнул в июле этого года один из соавторов документа депутат Анатолий Выборный, законопроект — революционный шаг для всей частной охранной отрасли в нашей стране.

«Я бы оценил пакет законопроектов, скорее, как “технический”. Положения, прописанные в законопроектах, направлены на дополнительное правовое регулирование уже существующих социальных отношений. Яснее определяются права, обязанности, порядок их реализации. Несомненно, принятие этих законопроектов даст дополнительный импульс развитию сферы частной охранной деятельности, однако, каких-либо революционных изменений я бы не ждал. Более того, чтобы изменения заработали в полную силу, нужно будет дождаться издания соответствующих подзаконных актов органами исполнительной власти», — резюмировал Дмитрий Ниязов.

При этом, по мнению Дмитрия Уварова, даже такие, относительно «рамочные» решения могут иметь последствия.

«Введение ограничения на осуществления иной деятельности в отличии от охранной может снизить заинтересованность в осуществлении охранных услуг. Законопроект ужесточает деятельность охраны. Разделение деятельности охраны на государственную и добровольную может изменить рынок охранных услуг. Вероятно, что больший спрос будет в сфере добровольной охраны на основе соглашений и договоров. Однако если государством будут предоставляться гарантии и льготы при государственной охране, в таком случае спрос может существенно измениться», — заключил юрист.