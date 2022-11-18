«Для начала научитесь соблюдать договоренности. Удачи!»

Перед началом саммита G-20 состоялись трехчасовые переговоры за закрытыми дверями президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишут, как о первой встрече Байдена и Си. Да — в качестве глав государств. Но Джо Байден, в качестве вице-президента США с 2009 по 2017 год, курировал в администрации Барака Обамы вопросы отношений с Китаем и с Си Цзиньпином встречался неоднократно.

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При встрече двух лидеров перед прицелами телекамер Байден лучезарно улыбался и демонстрировал огромную радость от встречи, а лицо Си Цзиньпина сквозь дежурную улыбку излучало скепсис. В начале встречи глава Белого дома рассыпался в комплиментах, вспоминая множество «откровенных и полезных бесед за эти годы», проведенных с лидером Китая.

По словам Байдена, мир ожидает, «что Китай и Соединенные Штаты будут играть ключевую роль в решении глобальных проблем, от изменения климата до отсутствия продовольственной безопасности».

В приветственных словах Си Цзиньпина, напротив, сквозило недовольство сложившимися американо-китайскими отношениями и намек на то, что союз Китая и США не оправдывает возлагавшихся на него ожиданий.

«С момента первого контакта и установления дипломатических отношений до сегодняшнего дня Китай и Соединенные Штаты прошли через 50 с лишним насыщенных событиями лет. Мы приобрели опыт, а также извлекли уроки... В настоящее время отношения между Китаем и США находятся в такой ситуации, что мы все сильно переживаем по этому поводу, потому что это не соответствует коренным интересам наших двух стран и народов, и это не то, что ожидает от нас международное сообщество. Как лидеры двух крупных стран, мы должны наметить правильный курс для отношений между Китаем и США», — сказал председатель КНР.

Чего хотят США?

Китайского лидера можно понять. Сначала Вашингтон наносит Пекину экономические удары в виде тарифных барьеров и технологических санкций. Затем — дипломатическую пощечину в виде визита однопартийной Байдену спикера палаты представителей на Тайвань. А затем, улыбаясь, протягивает руку и призывает работать сообща, забыв о прошлых обидах. Предлагая сотрудничество, США подразумевают следование Китая в фарватере американских внешнеполитических интересов, а призом для Пекина должно стать сохранение экономического статус-кво.

Чего хотят США, предельно ясно: в стратегическом отношении они намерены не допустить экономического, технологического и военного лидерства Китая. Об этом Байден объявил сразу после инаугурации, призвав готовиться к длительному противостоянию с Китаем и принявшись формировать против него экономические и военные блоки. Уже после переговоров Байдена и Си председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Вашингтон не допустит превращения армии Китая в самые мощные в мире вооруженные силы в мире «через пять лет, и через десять лет, и через пятьдесят лет».

А тактически Вашингтону непременно нужно удержать Китай от военного вторжения на Тайвань, поскольку военная и финансовая помощь сразу двоим — Украине и Тайваню — может стать непосильной ношей. Кроме того, США хотят, чтобы Китай как минимум сохранял нейтралитет в отношении России, не оказывая ей при этом финансовой, технологической и военной помощи, а в идеале полностью присоединился бы к антироссийским санкциям.

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Судя по скупым комментариям сторон после состоявшихся переговоров, никакого прорыва не произошло и стороны остались на своих прежних позициях. «Мы всегда стремились поддерживать мир и стабильность в Тайванском проливе, но “независимость Тайваня” несовместима с миром и стабильностью в Тайванском проливе, как огонь и вода», — так Си Цзиньпин обозначил китайскую позицию по тайваньскому вопросу. Ранее, во время съезда КПК, он также заявлял о приверженности мирному урегулированию вопроса воссоединения с Тайванем, но не исключал возможности применить военную силу.

Поскольку Тайвань де-факто является независимым, но при этом не собирается добиваться признания независимости де-юре, слова Си Цзиньпина можно трактовать как угодно. Но в общении с журналистами после переговоров Байден заявил: «Я не думаю, что со стороны Китая будут какие-либо неизбежные попытки вторжения на Тайвань». Кроме того, американский президент исключил возможность начала холодной войны с Китаем.

Что касается попыток США добиться осуждения действий России на Украине, то согласно заявлению Белого дома, «президент Байден и председатель Си подчеркнули, что, по их общему мнению, ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть, и что они не приемлют угрозы ядерным оружием на Украине». Что ж, хотя со стороны США эта констатация острием направлена в сторону России, Китай мог вкладывать в нее иной смысл, а в России и подавно ее можно трактовать как обязательство Соединенных Штатов воздерживаться даже от тени ядерных угроз в этом конфликте. В то время как на неофициальном уровне такие угрозы там звучали.

А китайский МИД, в свою очередь, и вовсе распространил заявление с иными акцентами: «Мы поддерживаем и с нетерпением ждем возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время мы надеемся, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией».

У Китая нет иллюзий относительно того, как изменится риторика США по отношению к нему после окончания конфликта на Украине — она неизбежно ужесточиться, поскольку у Вашингтона окажутся полностью развязаны руки.

Си вышел на лед в матче с канадцами

Причины, по которым Китай не решается бросить США вызов вполне понятны. Пекин считает (возможно ошибочно), что время работает на него и в будущем представиться более благоприятная возможность. При этом доводов не идти на поводу у США еще больше — с каждым днем заключенная полвека назад сделка Пекина с Вашингтоном становится все менее выгодной. А предложить новое, более выгодное соглашение, современные США уже не в состоянии: сменяемость власти в Вашингтоне получила одну неприятную для международных отношений особенность — следующая администрация может разом перечеркнуть все достигнутые ранее договоренности.

Например, президент США Дональд Трамп разорвал многостороннее международное соглашение по «ядерной сделке» с Ираном, а Байден, несмотря на многочисленные обещания, так и не нашел в себе сил его восстановить. Таким образом, у Пекина нет оснований реагировать на сиюминутную любезность Байдена, которая может исчезнуть в любой момент.

Не имея возможности высказать в лицо Байдену все, что накопилось на душе, китайский лидер устроил публичную трепку его соседу, канадскому премьеру Джастину Трюдо. «Все, о чем мы говорили, просочилось в газеты, это неподобающе. Это не то, как переговоры работают. Если есть искренность, мы можем говорить с взаимным уважением, иначе результат будет плохим», — заявил Си в кулуарах саммита. Трюдо пытался объяснить случившееся тем, что «есть вещи, в которых мы расходимся», но заверил, что Канада «открыта к диалогу». «Для начала научитесь соблюдать договоренности. Удачи!», — парировал председатель КНР.