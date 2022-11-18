Киев погрузится во тьму: власти столицы Украины допустили полное отключение электроэнергии

Власти украинской столицы готовятся к полному отключению электроэнергии. Об этом в интервью телеканалу «Киев», выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил заместитель главы городской администрации Николай Поворозник.

По его словам, несмотря на то, что властям удалось уйти от аварийных отключений электроэнергии и перейти на отключения по графику, в связи с похолоданием потребление электроэнергии будет значительно увеличиваться.

«Это значит, что система может не справиться с нагрузкой, что повлечет новые аварийные отключения. В этой связи мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии в Киеве», – резюмировал Поворозник.

О возможном погружении украинской столицы во тьму накануне также сообщили в энергетической компании ДТЭК. В свою очередь премьер-министр «незалежной» Денис Шмыгаль ещё на прошлой неделе заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов Украины может быть применена властями «как экстренная мера» при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.

Как ранее писал «Эксперт», после массированного ракетного удара, который ВС РФ насели по инфраструктурным объектам Украины экстренные отключения электричества были введены вводятся в Киеве, Харькове, Сумах, Днепре, Хмельницком, Полтаве, Львове, Житомире, Ровно и других городах «незалежной».