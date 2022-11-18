Крипта больше не будет шифроваться

Как заявили в российском министерстве финансов, там поддерживают законопроект, позволяющий легализовать в стране майнинг криптовалюты. Проект был внесен в Госдуму группой депутатов, пишет «Прайм». Как пояснил один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая обеспечит дальнейшее регулирование вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

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В случае принятия законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, майнинг криптовалют в России активно развивается, однако законодательное регулирование этой деятельности до сих пор отсутствовало. Если закон будет принят, требования к физическим и юридическим лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе к участникам майнинг-пула) будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России.

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Контроль (надзор) за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином.

Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры — за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима. Поэтому вместе с законопроектом будет предложен к рассмотрению и другой, вносящий изменения в законодательство в части разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций на финансовом рынке. Но этот сопутствующий законопроект, скорее всего, будет внесен в пятницу, сказал Аксаков.

Плюсы и минусы проявит конкретика

Последний вариант законопроекта о майнинге вносит изменения в Закон о цифровых финансовых активах, отмечает Юрий Брисов, основатель компании LFCS Legal Support. Из важных изменений он выделяет тот факт, что с майнинга снимается риск эмиссии валюты — он признаётся созданием цифровой валюты в рамках российской информационной инфраструктуры или оборудования, расположенного на территории РФ.



В отличие от цифровых финансовых активов (ЦФА) и «товаров и услуг в целях организации выпуска цифровых валют», майнинг можно будет рекламировать — как отдельную услугу или облачный сервис — и продавать соответствующее оборудование, продолжает эксперт. Также, по его словам, законопроект указывает на обязанность предоставлять информацию о получении цифровой валюты в ФНС. Однако механизм пока не предложен — видимо, это будет задачей ЦБ или ФНС.

Кроме того, правительство и ЦБ разработают критерии допуска для майнеров и создадут надзорный орган. Однако, уверен Брисов, оборот цифровых валют, полученных в результате майнинга, по-прежнему в России будет ограничен — здесь действуют общие положения закона «О ЦФА». Допускается, однако, создание «песочницы» для трансграничных сделок, над чем также активно работает ЦБ.

Да, новый закон может снять ряд напряженных вопросов в отношении майнинга, однако по сути он ничего не поменяет, считает юрист. Многое будет зависеть от критериев отбора и отчёта, которые правительство и ЦБ планируют вводить. Если эти критерии будут такими же, как сейчас по цифровым платформам, то майнинг будет доступен только крупным госкомпаниям.

В целом же, обращает внимание Брисов, при соблюдении ряда критериев, майнингом в России и сегодня вполне законен. И чего в новом законе будет больше — плюсов или минусов — сказать пока сложно. С учётом глобального тренда на отказ от майнинга в пользу перехода на новые протоколы, не требующие колоссального расхода электричества, такая мера сейчас кажется немного запоздалой.

Ввести легальный бизнес в правовое поле

Криптовалюта как самостоятельный платежный инструмент уже прочно закрепилась как на мировом, так и на российском финансовом рынке, констатирует юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков. Майнинговая индустрия находится на подъеме с 2017 года. Есть основания полагать, что если ранее инвестициями в криптовалютные активы занимались исключительно предприниматели, профессиональные инвесторы и другие обеспеченные социальные группы, то сейчас свои денежные средства в рынки криптовалют вкладывают уже и иные, напрямую не связанные с инвестированием граждане и юридические лица.

Тем не менее, обращает внимание юрист, система правового регулирования рынка и майнинга криптовалюты действительно отсутствует, что не может не сказываться на общей привлекательности этой сферы финансов в глазах потенциальных инвесторов.

Одной из основных проблем в нормативно-правовом регулировании криптовалютного рынка является отсутствие легального определения криптовалюты, а соответственно и ее майнинга, правовое положение которого напрямую связано с юридическим признанием криптоактива в отечественной системе законодательства, указывает Горьков.

Так, Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ (далее по тексту — ФЗ «О цифровых финансовых активах») содержит лишь определение цифровой валюты, которая в самом общем виде соответствует понятию криптовалюты, как она понимается на действующем рынке.

Вопреки сформировавшемуся мнению, что ФЗ «О цифровых финансовых активах» был создан для прямого регулирования криптовалюты, уместно отметить, что такое мнение не является бесспорным.

Само по себе понятие майнинга уже сформулировано с экономической точки зрения, но вот в правовое поле данный термин пока не попал. Теперь же есть все основания полагать, что Минфин при поддержке правительства и Центробанка сможет обозначить понятие майнинга криптовалюты с правовой точки зрения, считает юрист.

Новый законопроект, поддержанный Минфином, призван закрепить правовую позицию майнинга криптовалют и саму индустрию на территории РФ. Очевидно, полагает Горьков, что следующим шагом станет выстраивание комплексной системы налогообложения майнинговой деятельности, ее учета и регулирования, санкций и льгот. Подобные тенденции должны положительно сказаться как на экономической ситуации, так и на привлечении инвестиций в сферу криптовалютных активов.

О светлом будущем майнинга

Закон о майнинге прорабатывался в Госдуме еще с весны, а в сентябре был отправлен на доработку, напоминает председатель совета по цифровому развитию ТПП Московской области Станислав Касимов. Тогда премьер Михаил Мишустин поручил закончить работу над законопроектом до 17 декабря. И на этот раз между Минфином, ЦБ и другими участниками процесса консенсус в формулировках был найден.

Как полагает эксперт, майнить легально в России, скорее всего, можно будет только в тех регионах, где есть энергетический профицит. Потому что, во-первых, странно увеличивать нагрузку на инфраструктуру там, где и так есть проблемы. Во-вторых, там, где есть профицит энергии, там и электричество, естественно, стоит дешевле.

Как указывает Касимов, в России таких регионов пока немного, но при прозрачных условиях работы и адекватном налогообложении Россия на фоне энергетического кризиса в Европе может стать цифровым хабом и своего рода Меккой для майнеров на континенте. А это способно принести десятки миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет.

Кроме того, в России могут появиться аккредитованые площадки для операций с криптовалютой, продолжает эксперт. Отечественный крипторынок станет более прозрачным и безопасным для рядовых пользователей. Заметно оживится в случае принятия законопроекта и венчурный сектор. Откроется широкое юридическое поле для инвестиций в различные проекты. Бизнес участвующий во внешнеэкономической деятельности, также может получить новый финансовый инструмент, который облегчит ситуацию с взаиморасчетами. Да и в целом хорошие новости из России могут добавить оптимизма заметно просевшему после краха биржи FTX мировому крипторынку, заключает Станислав Касимов.

Легализовать, чтобы пользоваться возможностями

Как считает управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры» Александр Селютин, меры по регулированию майнинга в РФ — первый этап легализации криптовалюты и ее оборота в стране. По его мнению, налоговая база в случае установления прозрачных инструментов оборота криптовалюты может составить миллиарды рублей в год.

Генеральный директор Института корпоративных технологий Сергей Урескул констатирует, что в последнее время Государственная дума очень уделяет серьезное внимание законодательству о цифровых активах. В частности, несколько месяцев назад в Налоговый кодекс были внесены поправки, касающиеся цифровых валют — качественные изменения, которые заложили основу начисления налогов на операции с цифровой валютой.

Сергей Урескул считает, что стремление ввести в майнинг правовое поле — это продолжение политики государства по регулированию цифровой валюты в части налогообложения. Очевидно, что если сейчас появится юридический термин «майнинг», то по аналогии с ценными бумагами, те, кто занимаются майнингом, смогут в части налогообложения принимать затраты, которые они понесли для целей майнинга, в качестве расходов. Их можно будет учитывать для целей налогообложения и снижать таким образом налогооблагаемую базу. То есть, термина «майнинг» и законодательное регулирование самой деятельности должны повысить прозрачность налогообложения операций с цифровыми валютами.

Нельзя не учитывать и то, что в последнее время резко возрос интерес всех государственных органов к возможностям цифровой валюты как к инструменту, который позволяет осуществлять трансграничные платежи. Активно популяризируется майнинг и среди физических лиц. В Россию официально возятся майнинговые фермы, используемые для добычи криптовалют. При этом сама деятельность практически не отрегулирована, что рождает большое количество злоупотреблений. Поэтому, заключает Сергей Урескул, законотворческая деятельность в этом направлении и поддержка ее правительством являются вполне логичными шагами.