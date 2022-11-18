Медведев выразил уверенность, что США перестанут поддерживать Украину финансами

Американский парламент неизбежно перестанет поддерживать Украину финансами. В этом уверен заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Как отметил политик, конгрессмены уже потребовали отчитаться за их использование, так как поняли, что их обманули.

В своём Telegram-канале Медведев также подчеркнул, что тема выделения денег на помощь Украине стала в США токсичной.«Вокруг этой тему уже рассорились демократы и республиканцы, конгрессмены потребовали отчитаться о расходовании тех сумм, что уже передали киевскому режиму, а Джо Байдена с сарказмом назвали вице-президентом Украины», – отметил зампред Совбеза.

Как полагает Медведев, этого результата невозможно было избежать, так как таковы законы политического жанра. Кроме того, по его мнению, рядовые американцы поняли, что их обманули.

«На милитаризацию киевского режима выделили большие суммы в то время, когда экономика самих США пострадала. Налогоплательщики начали осознавать реальное положение дел. Эффект будет накапливаться до тех пор, пока в конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине. А это случится. Америка всегда бросала своих друзей», – резюмировал Медведев.

Как писал «Эксперт», ранее Медведев напомнил о результатах текущего года, которые стали «затираться в рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений».

