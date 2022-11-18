Меры поддержки для центра беспилотных авиасистем в Москве помогут развитию индустрии- эксперты

Московских производителей беспилотных авиасистем (БПЛА) соберут на единой площадке в индустриальном парке «Руднево», который заработает в 2023 году. Компании станут частью нового Федерального центра беспилотных авиасистем, для резидентов которого будут действовать налоговые льготы как в особой экономической зоне «Технополис Москва», в которую войдет парк. Эксперты считают, что подобные меры поддержки расширят возможности производителей и приведут к значимым результатам.

«Создание такого инфраструктурного объекта как центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево" привлекает к себе большое количество резидентов, разработчиков, производителей, создает некую общность, некую среду, в которую мы уже с федеральным уровнем можем погружать наши меры поддержки, предлагая их коллегам и, тем самым, расширяя их возможности и масштабировать их разработки. Я уверен, что благодаря этому, мы совсем скоро увидим достаточно значимые результаты. По нашим оценкам объем услуг на этом рынке достаточно серьезный - примерно 120 млрд рублей, ориентировочно к 2024 году это более чем достижимая цифра при поддержке государства, и соответствующем внимании с точки зрения развития нормативной базы», - прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Резиденты индустриального парка «Руднево», в том числе производители БПЛА, смогут экономить на налогах в среднем более 20% в год. На базе Федерального центра беспилотных авиационных систем также создадут учебный центр по подготовке высококвалифицированного персонала. В целом авиационная и ракетно-космическая промышленность столицы представлена 24 крупными предприятиями, которые относятся к ОПК.

«Проектирование и производство беспилотных летательных аппаратов - стратегическая индустрия, имеющая приоритетное значение и для экономики, и оборонно-промышленного комплекса страны. Инициированный Правительством Москвы беспрецедентный налоговый и инвестиционный режим для центра БПЛА в Индустриальном парке "Руднево" имеет принципиальное значение для развития индустрии и удовлетворения спроса на данную продукцию», - считает независимый экономист Андрей Бархота.

Индустриальный парк «Руднево» летом 2022 году был признан инвестиционным приоритетным проектом Москвы. За счет мер поддержки города предприниматели могут экономить ресурсы и запускать сложнейшие высокотехнологичные производства.

«Формат технополиса и индустриального парка чрезвычайно удобен именно для реализации многосторонних проектов, поскольку позволяет сконцентрировать усилия мощнейшего конгломерата научных институтов, производственных предприятий и инновационных компаний на одной площадке. Размещение в Руднево центра производства беспилотников особенно наглядно демонстрирует, что применяемые в столице меры инвестиционной поддержки бизнеса позволяют запускать проекты, имеющие огромное значение и для столичного мегаполиса, и для всей страны», - отметил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

​Для Москвы развитие беспилотных авиационных систем имеет особое значение, поскольку столица – один из важнейших рынков потребления беспилотников, пояснил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Коптеры помогают оценить масштаб и темпы строительства, составить 3D-модель ландшафта, выявить климатические особенности местности. Все это говорит о том, что создание Центра для Москвы является не только производственной необходимостью. Производители беспилотников смогут воспользоваться значительными налоговыми льготами как резиденты ОЭЗ: это льготы по налогу на прибыль, освобождение от имущественного, транспортного и земельного налогов», - добавил заммэра.