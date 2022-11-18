Минобороны РФ: ВСУ намеренно убили более десяти российских военнопленных

Украинские военные казнили более 10 безоружных российских военнопленных, совершив их намеренное убийство выстрелами в голову, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Это страшное преступление никому не удастся представить в качестве «трагического исключения», говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более 10 обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», – подчеркнули в военном ведомства.

Кроме того, в заявлении Минобороны отмечается, что опубликованные в Сети Интернет новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы военнослужащих ВСУ над безоружными российскими военнопленными «подтверждают живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает».

В свою очередь глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что что Россия направит в международные организации видео с казнью наших военнопленных в Макеевке и будет требовать тщательного расследования, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал «Эксперт», украинские силовики применяли пытки током в отношении российских военнопленных.

Об этом на брифинге в Женеве заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. По её словам, представители миссии опросили 175 военнопленных, удерживаемых Украиной, задокументировав случаи пыток и жестокого обращения, в основном когда людей захватывали, допрашивали или перемещали в транзитные лагеря и места интернирования.

