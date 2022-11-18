Минобороны сообщило оперативные новости о ходе СВО на Украине

Минобороны РФ на брифинге 18 ноября сообщило оперативные новости о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за последние сутки ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры.

Все цели удара были достигнуты. В частности, уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области уничтожена пусковая установка ВСУ РСЗО «Ураган». Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены пункты управления ВСУ в районах населённых пунктов Шевченково и Купянск (Харьковская область), Димитрово (Запорожская область), а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах.

ВСУ безуспешно пытались контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка (ДНР), чтобы остановить продвижение вперед российских войск. Ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп все контратаки были отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожен 1 танк, 3 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера и 7 автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Червонопоповка (ЛНР). В результате сосредоточенного огня артиллерии ВС РФ выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты и 2 бронеавтомобиля.

На Купянском направлении в результате огневого поражения артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами ВС РФ сорваны попытки ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Ягодное (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). Уничтожены более 50 украинских военнослужащих, 2 танка и 5 бронеавтомобилей.

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населённых пунктов Стрелечья (Харьковская область), Макеевка и Иловайск (ДНР). Кроме того, сбиты два украинских БПЛА в ЛНР и ДНР.

Всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 333 самолёта, 177 вертолётов, 2 522 БПЛА, 388 ЗРК, 6 689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин РСЗО, 3 595 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7 266 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 17 ноября Конашенков сообщил о новых успехах, которых российская армия добилась в ходе специальной военной операции на Украине. В частности, он рассказал, что на Южно-донецком направлении ВС РФ взяли под полный контроль дорогу между населёнными пунктами Павловка и Никольское (ДНР).