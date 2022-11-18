Московская фабрика поставила более 130 кресел-кроватей в медучреждения города

В Москве начали производить специальную серию мебели для медицинских учреждений – кресло-кровати для ухаживающих за больными. Фабрика «8 Марта» уже поставила первую партию из 130 изделий в частное медучреждение столицы и планирует выпустить еще 500 единиц различной мебели. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные компании участвуют в процессе оснащения новых объектов здравоохранения необходимым оборудованием. Например, столичная фабрика мебели «8 Марта» разработала специальную линейку мебели, которая предназначена для тех, кто ухаживает за больными. Специальный механизм фиксируется не только в положении сидя, но и лежа. Компания уже поставила в одну из больниц более 130 кресел-кроватей из этой серии. В ближайшее время будет выпущено еще более 500 единиц различной мебели, в том числе запустится производство диванов для нужд больниц», – рассказал Овчинский.

Для обивки кресел московский производитель закупил специальный материал, который легко подвергается санитарной обработке и при этом имеет высокую износостойкость, добавил руководитель департамента.

Кресло-кровать имеет простой и понятный механизм и достаточно прочное для ежедневного использование. В разобранном виде кресло имеет спальное место размером 66х200 сантиметров.

«Силовые элементы механизма изготовлены из стали и бука. Настил с многослойным эластичным наполнителем обладает ортопедическими свойствами, обеспечивая здоровый сон. Для тех, кто ухаживает за больным, важна и функция положения «релакс», когда в кресле можно расположиться «полулежа». Отдых в таком положении будет наиболее полноценным, если необходимо бодрствовать длительное время, например, на протяжении ночи», – рассказал коммерческий директор фабрики Олег Билич.