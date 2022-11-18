Москва для «Москвичей»

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что сборка автомобилей на заводе «Москвич» начнется уже на следующей неделе. Он также, что уже в 2023 году предприятие выйдет на объемы выпуска продукции, сопоставимые с периодом, когда совладельцем завода являлась компания Renault.

Днем ранее стало известно, что Росстандарт выдал автомобильному заводу «Москвич» одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на две новые модели кроссоверов — «Москвич 3» и «Москвич 3е». При этом «Москвич 3» представляет собой версию китайского кроссовера JAC JS4, а «Москвич 3е» — копию электрического JAC iEVs4.

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Стандартная версия авто будет производиться в модификациях с атмосферным и наддувным бензиновыми моторами мощностью 109 и 150 лошадиных сил. В первом случае в машину будет устанавливаться механическая коробка передач, в модификации с турбомотором — вариатор. Электрокар будет оснащен электродвигателем мощностью 68 лошадиных сил и тяговой батареей емкостью 187 ампер-часов. Запас хода на одном заряде — 410 км.

Как сообщают РИА «Новости», столичный градоначальник пообещал, что уже через 2-3 года на «Москвиче» планируется запуск собственной платформы электроавто. Пока же сходящими с конвейера предприятия машинами удивить российский рынок не получится. Автоэксперт Максим Пастушенко заметил, что аналогичные новым «Москвичам» автомобили уже продаются в РФ.

«В данном случае новостным поводом послужило то, что авто прошли сертификацию, получили одобрение типа “транспортного средства” и будут выпускаться под маркой “Москвич”. Но в любом случае это будет та же крупноузловая сборка, но с другим шильдиком. А что вообще представляют из себя данные авто? Это достаточно компактные кроссоверы. Из оснащения, заявлены и подушки безопасности, и климат-контроль, и стабилизация. Но то, что подушка безопасности пассажира заявлена как “опция” дает повод предполагать, что производитель пытается максимально снизить базовую стоимость», — заявил он «Эксперту».

Максим Пастушенко подчеркнул, что оценить будущий спрос на машины «Москвича» сейчас крайне сложно. Авто могут оттолкнуть многих частных покупателей, в том числе и внешним видом, привычным для азиатского рынка.

«Да и честно говоря, хотя я и сам был владельцем “Москвича”, для продажи машин нашему потребителю данный бренд — не самое выгодное решение, у него не слишком хорошая репутация. Все зависит от цены. Я думаю, что в этом году партия будет опытная, которую куда-нибудь постараются передать. А дальше распространять посредством госсубсидий, льгот, спецпрограмм и так далее», — пердпложил он.

При этом Максим Пастушенко с сомнением отнесся к идее запуска массового производства электрокаров. Тем более, что на рынке электромобили из столицы не окажутся в гордом одиночестве, совсем недавно был анонсировали выпуск электрических авто бренда Evolute, а спрос на такую технику ограничен. «Возможно, будут предлагать рынку дешевые электроавто, либо предложат их разным служба. Но это все затяжной процесс. Кроме того, непонятно, будет ли успевать развитие инфраструктуры», — заключил он.

Согласен с коллегой и автоэксперт Алексей Чумаченко. Он в беседе с корреспондентом «Эксперта» также предположил, что первые серии нового «Москвича» будут использоваться именно для нужд города. «Служб много. Поэтому, даже такой спрос станет одним из драйверов продаж. Также не забываем про каршеринг», — резюмировал он.