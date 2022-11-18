Новый рыбный завод заработает в Можайском районе Москвы к 2025 году

В столице появится производство рыбной продукции в рамках масштабного инвестиционного проекта. Предприятие заработает в Можайском районе Москвы к 2025 году и обеспечит более 250 новых рабочих мест. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Производство разместится в неиспользуемом здании, расположенном в 3-м Дорогобужском переулке, которое ранее было реконструировано с нарушениями и длительное время не эксплуатировалось. Наладить выпуск свежемороженой и слабосоленой рыбы, а также продукции горячего и холодного копчения инвестор планирует к 2025 году», – сказал Овчинский.

Так, на месте заброшенного здания появится новый промышленный объект, который обеспечит жителей столицы качественными продуктами питания местного производства. Это не единственный проект пищевого производства в Москве, отметил глава ведомства.

«В Троицком административном округе появится пищевой кластер, общая площадь которого составит около 160 гектаров. Там смогут разместиться небольшие производители молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, упаковки и многие другие. По плану первые корпуса будут доступны для аренды в 2025 году», – добавил руководитель департамента.

В Москве инвесторы могут получить землю в аренду за рубль в год от города при реализации масштабных инвестиционных проектов. Уже заключено одиннадцать таких договоров с производителями архитектурного бетона, макаронных и кондитерских изделий, с разработчиком электронных компонентов, приборостроительным комплексом, мясоперерабатывающим заводом, комплексом по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники и другими.