Обвал крипты: в выигрыше «медведи» в «шортах»

Глеб Баранов

18 ноября 2022, 01:41

Акции компаний, связанных с крипторынком, были в этом году в числе лидеров падения, но крах FTX ударил по ним особенно больно, уронив на четверть, треть и даже вполовину. Зато «шорты» в них с начала ноября уже принесли сотни миллионов долларов

piqsels