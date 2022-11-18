Вчера акции Silvergate Capital потеряли еще около 13%. Точные цифры уже не особенно важны – слишком велик был масштаб падения в предыдущие дни. Перед 6 ноября, когда глава Binance Чанпэн Чжао написал знаменитое сообщение, за которым последовал крах криптобиржи FTX, последняя котировка этих бумаг была $52,39. Вчера за них давали около $27.
Обвал крипты: в выигрыше «медведи» в «шортах»
Акции компаний, связанных с крипторынком, были в этом году в числе лидеров падения, но крах FTX ударил по ним особенно больно, уронив на четверть, треть и даже вполовину. Зато «шорты» в них с начала ноября уже принесли сотни миллионов долларов
piqsels
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