Объявлены имена лауреатов XVII Премии «Финансовая элита России 2021/2022»

На протяжении уже почти двадцати лет премия является важным инструментом поощрения участников финансового рынка за следование высоким стандартам профессиональной деятельности.

Лауреаты XVII Премии «Финансовая элита России» — это лидеры отрасли, компании, которые в условиях экономической изоляции и беспрецедентных международных санкций, продолжают надежно и добросовестно выполнять взятые на себя обязательства.

Более 30 наград «Гран-при», «Надежность», «Динамика развития», а также наград в индивидуальных, специальных и персональных номинациях были вручены на традиционной площадке премии в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России. Церемонию провели ведущие телеканала «Россия 24» Александра Суворова и Дмитрий Щугорев.

Гостями церемонии стали первые лица и руководители ключевых подразделений банков и компаний-победителей премии, а также члены Оргкомитета мероприятия и СМИ. Награды победителям вручали представители Экспертного и Попечительского советов премии, а также авторитетные персоны российского делового сообщества. Среди них: Финансовый омбудсмен АРБ, Председатель Попечительского Совета премии «Финансовая элита России» П.А. Медведев, Вице-президент Ассоциации банков России А.А. Войлуков, Вице-президент ВСС В.В. Дубровин, основатель и генеральный директор Аналитического центра «БизнесДром», Председатель комитета по финансовым рынкам «ОПОРА РОССИИ» П.А. Самиев, Генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-решения» П.С. Митрофанов, издатель и генеральный директор журнала «Банковское обозрение» Д.А. Равкин, Управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров М.Ш. Сафиуллин, Исполнительный директор Национальной Платежной Ассоциации М.А. Михайлова, редактор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Л.В. Гусева.

Павел Алексеевич Медведев в своем приветственном слове отметил: «С одной стороны сейчас очень тяжелое время, а с другой именно в такой момент рождаются крепчайшая надежда и фантастический оптимизм. Это иррационально, но выход есть всегда!»

Алексей Арнольдович Войлуков согласился с ним в том, что касается необходимости креативного подхода в сложных условиях: «Все трудности, кризисы и проблемы, встречающиеся на пути, позволяют нам преодолевать их нестандартно и иррационально, что способствует неминуемому развитию, расширению, укреплению, созданию новых услуг и сервисов для клиентов».

Павел Сергеевич Митрофанов выразил тревогу, связанную с прозрачностью финансового рынка: «Вызывает опасения то, что с рынка пропадают данные некоторых игроков, виден страх и желание спрятаться как можно глубже и дальше, и ничего о себе не рассказывать». Он обратился ко всем участникам Премии: «Дорогие друзья, не бойтесь присылать данные для рэнкингов, не бойтесь общаться с нами, не бойтесь общаться с финансовой элитой. Иначе не будет премий, не будет наград, не будет шампанского в конце концов!»

Виктор Викторович Дубровин был настроен оптимистично: «За последние годы все убедились, что финансовый рынок России – один из лучших с точки зрения технологичности, удобства, качества продуктов. Мы долго жили и даже не замечали, насколько хороший финансовый рынок мы построили. В этом году мы немного испугались и засомневались в достаточности технических ресурсов, но прошло несколько месяцев, и мы прекрасно видим, что финансовый рынок выстоял и продолжает нас радовать новыми продуктами, новыми технологиями и сервисами».

Лариса Валентиновна Гусева подвела итог цитатой из стихотворения А. Майкова «Чем ночь темнее, тем ярче звезды», которая оказалась очень созвучна общему настроению гостей премии.

Лауреаты премии в подгруппе «Персональные номинации»:

Гуревич Евгений Романович, Генеральный директор ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» — «За личный вклад в развитие страхования»

Ушкова Татьяна Васильевна, Председатель Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) — «За технологическое развитие банковского бизнеса»

Лауреаты премии в подгруппе «Банки»:

Банк ВТБ (ПАО) — «Интернет-банк года для предпринимателей»

ПАО «Совкомбанк» — «Антикризисная стратегия»

Банк ВТБ (ПАО) — «Мобильный банк года для бизнеса»

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» — «Вклад года»

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» — «Банк года для семей»

Лауреаты премии в подгруппе «Страховые компании»:

ООО СК «Сбербанк страхование» — «ESG компания года»

«Совкомбанк страхование» (АО) — «Динамика развития»

ООО СК «Сбербанк страхование» — «Цифровая компания года»

Страховая Компания «Гелиос» — «Динамика развития в АвтоКАСКО»

ООО «Страховой брокер Сбербанка» — «Высокое качество урегулирования убытков»

Лауреаты премии в подгруппе «Страхование жизни»:

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» — «Гран-при: компания года по накопительному страхованию жизни»

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — «Гран-при: компания года в сфере страхования жизни»

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» — «За системный вклад в развитие института агентских продаж в страховании жизни в России»

ООО «Совкомбанк страхование жизни» — «Развитие агентской сети»

Акционерное общество «Страховая компания «Ю-Лайф» — «Динамика развития»

Лауреаты премии в подгруппе «Управляющие Компании»:

ООО УК «Альфа-Капитал» — «Гран-при: управляющая компания года»

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» — «Лидер по привлечению в ОПИФы»

ООО «СФН» — «Компания года в сфере управления ЗПИФ»

Лауреаты премии в подгруппе «Инвестиционные и брокерские компании»:

ООО «Компания БКС» — «Гран-при: брокерская компания года»

АО «ФИНАМ» — «Динамика развития»

ООО «Компания БКС» — «Надёжность»

Лауреаты премии в подгруппе « Негосударственные пенсионные фонды»:

АО «Национальный НПФ» — «Динамика развития»

АО «Национальный НПФ» — «Надёжность»

АО «НПФ Эволюция» — «Корпоративная пенсионная программа года»

Лауреаты премии в подгруппе «Лизинговые компании»:

Группа Газпромбанк Лизинг — «Гран-при: лизинговая компания года»

ООО «КАРКАДЕ» — «Автолизинговая компания года»

Лауреаты премии в подгруппе «Факторинговые компании»:

ООО «Абсолют факторинг» — «Динамика развития»

Лауреаты премии в подгруппе «Специализированные компании»:

Национальный расчетный депозитарий — «Цифровое решение года для размещения средств региональных органов власти»

ООО «УК «Битривер» — «Оператор года в промышленном майнинге России»

Банки.ру — «Финансовый маркетплейс года»

Премия «Финансовая элита России» сопровождается широкой информационной кампанией в ведущих деловых и бизнес-СМИ, а также в цитируемых интернет-изданиях финансового сектора.

Аналитический партнер премии — Аналитический центр «БизнесДром»

При поддержке Агентства экономической информации ПРАЙМ.

Gift-партнеры премии: шоколадная лаборатория Елены Овсянниковой Е-О шоколад и Интернет-магазин Подарки Форте.